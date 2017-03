Textversion

01.03.2017 | 05:59 | (DiePresse.com)

Der deutsche Pharma- und Chemiekonzern Bayer hat mit dem Verkauf von Aktien seiner Tochter Covestro binnen weniger Stunden Insidern zufolge fast 1,5 Milliarden Euro erlöst.

Der Verkauf eines Aktienpakets der Kunststoff-Tochter Covestro hat dem Pharma- und Chemiekonzern Bayer binnen weniger Stunden Insidern zufolge fast 1,5 Milliarden Euro eingebracht. Der Leverkusener Konzern brachte am Dienstagabend 22 Millionen Covestro-Papiere bei institutionellen Investoren unter, wie zwei mit der Transaktion vertraute Personen Reuters sagten. Der Erlös ist ein kleiner Beitrag zur Finanzierung der über 60 Milliarden Euro schweren Übernahme von Monsanto. Zugleich steigen damit die Chancen von Covestro auf den Einzug in den Leitindex Dax. Denn nach der Platzierung sind rund 47 Prozent der Aktien im Streubesitz.

Es war das erste Mal seit dem Börsengang von Covestro im Herbst 2015, dass Bayer Aktien der Tochter auf den Markt warf. Der Kurs der Covestro-Aktie hat sich seither fast verdreifacht. Die Papiere wurden Insidern zufolge zu je 66,50 Euro verkauft. Das ist ein Abschlag von 6,4 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs vom Dienstag, der nur zwei Euro unter dem Rekordhoch (73,27 Euro) aus der vergangenen Woche lag. Im Späthandel fielen Covestro um 3,5 Prozent. Organisiert worden war der Blitz-Verkauf von den Investmentbanken Deutsche Bank und UBS.

Bayer wollte sich am Dienstag zunächst nicht zum Ergebnis der Platzierung äußern. Der Konzern hatte nur angekündigt, er wolle seine Beteiligung von 64,2 Prozent an Covestro über Nacht reduzieren, aber die Mehrheit noch behalten. Mittelfristig will Bayer aber komplett aussteigen, wie Finanzvorstand Johannes Dietsch erst vor kurzem bekräftigt hatte.

Beim Börsengang im Oktober 2015 hatte Covestro seine Aktien nur mit Mühe an den Mann gebracht, das Volumen musste sogar um eine Milliarde Euro reduziert werden. Bayer hatte bis dato weder bei der Emission selbst noch danach Covestro-Aktien auf den Markt geworfen, aber ein Fünf-Prozent-Paket im April 2016 an den eigenen Pensionsfonds abgegeben. Das Warten hat sich gelohnt. Allein in den vergangenen zwölf Monaten ist der Kurs von 28 Euro auf mehr als 70 Euro nach oben geschnellt. Covestro ist an der Börse inzwischen mehr als 14 Milliarden Euro wert.