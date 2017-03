Textversion

02.03.2017 | 09:30 | (DiePresse.com)

Der neu geschaffene Zementriese LafargeHolcim hat im ersten vollen Jahr seines Bestehens Tritt gefasst. Jetzt will der Konzern an Donald Trumps Mauer zu Mexico mitverdienen, wie übrigens der mexikanische Konkurrent Cemex auch.

Der schweizerisch-französische Konzern LafargeHolcim erzielte 2016 einen Gewinn von 2,09 Milliarden Franken, wie LafargeHolcim am Donnerstag mitteilte. 2015 hatte ein Großreinemachen nach der Fusion von Holcim und Lafarge noch zu einem Verlust von 1,36 Milliarden Franken geführt. Im operativen Geschäft profitierte der Weltmarktführer von Kostensenkungen und Preiserhöhungen. Der bereinigte Betriebsgewinn kletterte um 8,7 Prozent auf 5,83 Milliarden Franken und übertraf damit die Analystenerwartungen von 5,74 Milliarden Franken leicht. Im laufenden Jahr peilt LafargeHolcim ein zweistelliges Ergebniswachstum an.

Der Zementriese will am geplanten Bau einer Mauer zwischen den USA und Mexiko mitarbeiten. "Wir sind der größte Zementproduzent in den USA", sagte Konzernchef Eric Olsen am Donnerstag zur Nachrichtenagentur Reuters. "Wir werden bei allen entscheidenden Infrastrukturprojekten in den USA mitmachen." Der neue US-Präsident Donald Trump will mit dem Bau einer mehr als 3000 Kilometer langen Mauer an der Grenze zu Mexiko Einwanderer aus dem Nachbarland fernhalten. Insgesamt hat er zudem eine Billion Dollar für Infrastrukturmaßnahmen versprochen. LafargeHolcim will nicht nur an der Mauer, sondern auch an anderen Projekten wie Tunnels, Straßen oder Flughäfen mitverdienen. Dank hoher Infrastrukturausgaben in den kommenden Jahren könnten die USA für LafargeHolcim zum Markt mit dem höchsten Ergebnisbeitrag (Ebitda) werden und Indien vom Spitzenplatz verdrängen, erklärte Olsen.

Fehler bei Syrien-Geschäften

Lafarge-Holcim hat in einer Stellungnahme vom Donnerstag erhebliche Fehler im Werk in Syrien eingestanden. "Aus heutiger Sicht kann festgestellt werden, dass die für den weiteren Betrieb des Werks erforderlichen Maßnahmen nicht akzeptierbar waren", schreibt der Konzern in einer Aussendung.

Das Unternehmen reagiert mit dieser Stellungnahme auf Veröffentlichungen, wonach Mitarbeiter im Jahr 2013 Vereinbarungen mit gewissen bewaffneten Gruppierungen und sanktionierten Parteien getroffen hätten, bis das Werk aufgrund der desolaten politischen Lage in Syrien schließlich im September 2014 evakuiert wurde.

Zeitweise haben laut Lafarge-Holcim verschiedene bewaffnete Gruppen die Gegend um das Werk kontrolliert. Aufgrund einer internen Untersuchung sei darauf zu schließen, dass das lokale Unternehmen Geld an Dritte zahlte, damit Vereinbarungen mit bewaffneten Gruppen, einschließlich sanktionierter Parteien, in der Absicht geschlossen werden konnten, den Betrieb weiterzuführen und Mitarbeitern sowie Waren einen sicheren Zugang zum Werk zu gewährleisten.

Das damalige Werk von Lafarge in Syrien arbeitete in dem betreffenden Zeitraum mit Verlust und trug weniger als 1 Prozent zum Konzernumsatz bei.

Laut der Mitteilung habe der Konzern nunmehr Maßnahmen getroffen, damit die Compliance verbessert wird.

Die im Zusammenhang mit den geschilderten Aktivitäten in Frankreich gestellten Strafanträge kommentiert der Zementkonzern allerdings nicht, da weder Lafarge SA noch irgendeine Tochtergesellschaft Partei von diesen Verfahren seien.

Auch Cemex will ein Kuchenstück

Nicht nur LafargeHolcim, auch der mexikanische Baustoffkonzern Cemex hat sich offen dafür gezeigt, Rohstoffe für die von den USA geplante Mauer entlang der gemeinsamen Grenze zu liefern. "Wir würden das gerne tun", sagte Konzernchef Rogelio Zambrano der Tageszeitung "Reforma" vom Mittwoch. Es sei aber noch unklar, welche anderen Firmen sich daran beteiligten und wieviel Zement benötigt werde.

Bereits heute ist die Grenze auf langen Abschnitten befestigt, etwa mit Metallzäunen. Cemex ist einer der größten Baustoffkonzerne der Welt und betreibt etwa in Deutschland ein Zementwerk in Rüdersdorf bei Berlin.