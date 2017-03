Textversion

07.03.2017 | 05:51 | von Stefan Riecher (Die Presse)

Donald Trump rüstet auf, und weltweit hoffen Waffenhersteller auf satte Zugewinne. Fonds, die sich auf ethisch fragwürdige Investments spezialisieren, gibt es zwar. Für Anleger ist es aber wohl sinnvoller, Einzeltitel zu kaufen.

Wien. Der US-Waffenproduzent Smith & Wesson hat sich ein wenig, nun ja, verspekuliert. Am 7. November stellte die Firma eine umfassende Neupositionierung vor. Man werde in Zukunft verstärkt auch andere Geschäftszweige hervorheben. Schließlich verkaufe die Firma ja auch Taschenmesser, Moskitonetze und andere Campingartikel. Das mag Sinn ergeben: Wer will schon immer mit dem mörderischen Image des Herstellers von Schussgeräten assoziiert werden?

Also benannte sich der im Bundesstaat Massachusetts ansässige Konzern um. Die Firma heißt mittlerweile American Outdoor Brands Corporation. Klingt doch gleich besser. Zumal man damit gerechnet hatte, dass die Waffengegnerin Hillary Clinton ins Weiße Haus einziehen würde. Doch es gewann Donald Trump. Die Aktienkurse fast aller Waffenmacher schossen durch die Decke, jener von Smith & Wesson gab innerhalb weniger Tage um 20 Prozent nach. Schlechtes Timing. Da sind die Märkte gnadenlos.

Trump verspricht Aufrüstung

Freilich: Wer seit der Wahl Trumps ethische Bedenken beiseitegeschoben und sich als Investor auf Rüstungskonzerne spezialisiert hat, hat damit gut verdient. Die deutsche Rheinmetall hat 20 Prozent zugelegt, der US-Gigant Raytheon mehr als zehn Prozent. Der auf Luftfahrt und Verteidigung ausgerichtete S&P Aerospace & Defense Select Industry Index gewann seit Anfang November ein Fünftel, mehr als der Dow Jones.

Nun hat der US-Präsident vergangene Woche eine „historische Aufrüstung“ versprochen. Er will das Militärbudget um 54 Mrd. Dollar erhöhen. Die Europäer will er vermehrt in die Pflicht nehmen. Deutschland fordert er auf, den Verteidigungsetat ebenfalls anzuheben. Viele Beobachter fürchten ein weltweites Aufrüsten. Die Waffenhersteller freuen sich.

Investoren, die nach „sündhaften“ Investmentfonds suchen, die sich auf Waffen, Alkohol, Zigaretten, Glücksspiel oder Pornografie spezialisieren, werden hierzulande schwer fündig. Bei Raiffeisen heißt es, man schließe Themen wie Waffen, Glücksspiel oder Pornografie aus dem nachhaltigen Investmentuniversum aus. Und auch beim Asset Management der Erste Bank sind „Produzenten militärischer Waffen oder im Speziellen atomarer, biologischer und chemischer Kampfstoffe von einer Investition ausgeschlossen“. Beide Banken haben die Grundsätze der Vereinten Nationen für nachhaltiges Investment unterzeichnet. Demnach dürfen keine Hersteller sogenannter „geächteter Waffen“ gekauft werden.

Und davon gibt es viele. Auf einer Liste des Erste Asset Management finden sich 70 internationale Firmen, die in irgendeiner Form damit zu tun haben und von denen das Fondsmanagement keine Anteile erwerben darf. Neben zahlreichen üblichen Verdächtigen aus den USA oder China kommt auch ThyssenKrupp, Airbus oder eben auch Rheinmetall die zweifelhafte Ehre zu, sich in der Aufzählung wiederzufinden. Wer nach einem unmoralischen Investmentfonds sucht, muss also ins Ausland blicken und die damit verbundenen Gefahren in Kauf nehmen, etwa ein Währungsrisiko, eine eventuell komplexere Steuersituation oder unklarere regulatorische Vorschriften.

Große Bekanntheit hat der US-amerikanische Vice Fund erlangt. Dessen Manager kaufen tatsächlich nur Firmen aus moralisch umstrittenen Branchen. Der Fonds sei „ein Investment, nicht eine Wahl des Lebensstils“, heißt es auf der Website. Gegründet wurde der Fonds 2002. Seitdem hat er nur in vier Jahren schlechter abgeschnitten als der S&P-500-Index und im Durchschnitt zehn Prozent jährlich zugelegt. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die Dividenden ausschütten, und zwar aus den Bereichen Waffen, Verteidigung, Alkohol, Tabak und Glücksspiel.

Glücksspiel und Zigaretten

Doch Vorsicht ist geboten: Der Emittent USA Mutuals empfiehlt den Kauf nur Einwohnern der USA. Daraus ergibt sich eine erhebliche rechtliche Unsicherheit. Das Mindestinvestment beträgt 2000 Dollar, und der Verkauf ist nur monatlich möglich. Auch mit dem Image hatte der Fonds in den vergangenen Jahren verständlicherweise zu kämpfen.

Der Name wurde zunächst auf Barrier Fund geändert, ehe dieser Schritt im Vorjahr rückgängig gemacht wurde. Wer also die Finger von möglicherweise unmoralischen Investments nicht lassen will, könnte die Firmen, in die der Vice Fund investiert, nachkaufen. Hier stoßen wir wieder auf American Outdoor Brands. Der Waffenhersteller, der sich nicht mehr so nennen will, aber den Großteil seines Umsatzes in diesem Geschäftszweig macht, ist mit fünf Prozent des Gesamtvolumens die zweitgrößte Position.

Größter Posten ist der Zigarettenhersteller Altria, ehemals Philip Morris. Ebenfalls unter den wichtigsten Investmentposten des Fonds: Casinos-Betreiber wie MGM Resorts, Wynn Resorts und Las Vegas Sands – sowie Raytheon, der 60.000 Mitarbeiter zählende Waffenhersteller, dessen größter Kunde das US-Verteidigungsministerium ist.