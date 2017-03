Textversion

08.03.2017 | 18:26 | (DiePresse.com)

In einer freundlichen europäischen Börsenlandschaft ging auch in Wien der Handelstag etwas höher zu Ende.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch befestigt geschlossen. Der ATX stieg 17,39 Punkte oder 0,62 Prozent auf 2.813,73 Einheiten. Damit lag die tatsächliche Entwicklung des Leitindex rund 35 Punkte über der heutigen Händlerprognose im APA-Konsensus von 2.779,00 Punkten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -0,07 Prozent, DAX/Frankfurt +0,10 Prozent, FTSE/London +0,15 Prozent und CAC-40/Paris +0,21 Prozent.

In einer freundlichen europäischen Börsenlandschaft ging auch in Wien der Handelstag etwas höher zu Ende. International wurden vor allem die starken US-Arbeitsmarktzahlen positiv aufgenommen. Die US-Privatwirtschaft hat im Februar nach Zahlen des Dienstleisters ADP deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet.

Flughafen nach Aufnahme in ATX im Plus

Unter den Einzelwerten in Wien verbuchte die Verbund-Aktie nach Ergebnisvorlage für 2016 ein Minus von einem Prozent auf 16,26 Euro. Der niedrigere Dividendenvorschlag im Vergleich zum Vorjahr und ein vorsichtiger Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr mit einem erwarteten Ergebnisrückgang drückten wohl auf den Aktienkurs, hieß es aus dem Handel.

Am oberen Ende der Kursliste gewannen Flughafen Wien 2,6 Prozent auf 27,29 Euro an Höhe. Die Aktie des Airports zieht wieder in den Leitindex ATX der Wiener Börse ein, wurde am Vorabend berichtet. Aus dem Index fallen dafür die Papiere des Cateringunternehmens Do&Co. Diese mussten ein Minus von 1,1 Prozent auf 62,70 Euro verbuchen.

Bankwerte uneinheitlich

Die Post-Anteilsscheine verbilligten sich um zaghafte 0,1 Prozent auf 34,87 Euro. Von der APA befragte Analysten erwarten von den am Donnerstag anstehenden Geschäftszahlen für 2016 des Logistikunternehmens Rückgänge beim Umsatz und eine Verdopplung des Gewinns.

Andritz schlossen mit einem klaren Zuwachs von 2,2 Prozent auf 49,03 Euro. Die Wertpapierexperten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien des steirischen Maschinenbauers von 55,00 Euro auf 56,00 Euro angehoben. Ihre Anlageempfehlung bestätigte das Analysten-Team mit "Buy".

Unter den Banken konnten Erste Group ein Plus von 1,9 Prozent auf 29,46 Euro verbuchen. Raiffeisen gingen unverändert bei 22,53 Euro aus dem Handelstag.