09.03.2017 | 08:32 | (DiePresse.com)

Der deutsche Energiekonzern Uniper rechnet nach einem Milliardenverlust im neuen Jahr mit Einbußen im operativen Geschäft. Die Dividende solle trotzdem steigen

Der Energiekonzern Uniper umgarnt die Anleger trotz erwarteter Gewinneinbußen mit dem Versprechen einer höheren Dividende. Die Ausschüttung solle 2017 um 15 Prozent höher ausfallen als die für 2016 geplanten 55 Cent je Aktie, kündigte Vorstandschef Klaus Schäfer am Donnerstag an. Uniper kann dabei auch auf die Einnahmen von rund 1,75 Milliarden Euro aus dem jüngsten Verkauf seiner Beteiligung am sibirischen Gasfeld Juschno Russkoje zurückgreifen. Im vergangenen Jahr fuhr die frühere E.ON-Tochter einen Verlust von 3,2 Milliarden Euro ein.

Der Konzern kämpft wie die gesamte Branche mit den stark gefallenen Strom-Großhandelspreisen. Diese spiegelten sich auch in der am Donnerstag vorgelegten Bilanz 2016 wider. Zwar konnte Uniper seinen um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 400 Millionen Euro auf 2,1 Milliarden Euro steigern. Dies hatte der Versorger aber in erster Linie günstigeren Verträgen zum Gasbezug zu verdanken. Dadurch stieg das Ergebnis im Energiehandel um über eine Milliarde auf 1,5 Milliarden Euro an. In der europäischen Stromerzeugung fiel es aber um 400 Millionen auf 700 Millionen Euro. Im internationalen Geschäft mit dem russischen Strommarkt blieben 200 Millionen Euro nach 300 Millionen im Vorjahr übrig. Für 2017 erwarte der Konzern insgesamt einen Rückgang des operativen Gewinns auf 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro.

Vorstandschef Schäfer drückt auf die Kostenbremse. Er will 400 Millionen Euro einsparen, darunter im Einkauf, bei der IT und beim Personal. Rund 200 Millionen seien bereits erreicht worden, sagte Schäfer, der früher bei E.ON-Finanzchef war. Uniper beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter, davon etwa 5000 in Deutschland. Schäfer will zudem das Geschäft mit Dienstleistungen ausbauen, wie etwa den Betrieb von Kraftwerken oder die Versorgung mit Brennstoffen. Uniper macht diese bereits in Indien, Südafrika und in der Region um das Kaspische Meer. "Auch in vielen Ländern außerhalb von Europa sehen wir für Uniper Chancen, parallel mit der weltweit steigenden Energienachfrage zu wachsen", schrieb er den Aktionären.