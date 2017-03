Textversion

15.03.2017 | 08:23 | (DiePresse.com)

Der Energiekonzern E.ON hat im vergangenen Geschäftsjahr den höchsten Verlust seiner Unternehmensgeschichte eingefahren. Die Aktionäre sollen trotzdem eine Dividende bekommen. 1300 Jobs werden gestrichen.

E.ON-Chef Johannes Teyssen hat im vergangenen Jahr einen Rekordverlust von 16 Milliarden Euro eingefahren. Vor allem Abschreibungen auf die frühere Kraftwerkstochter Uniper hätten tiefe Löcher in die Bilanz gerissen, teilte der Versorger am Mittwoch mit. Teyssen setzt nun den Rotstift an. Der restliche Anteil an Uniper und weitere Beteiligungen sollen verkauft werden und bis zu 1300 der derzeit 43.000 Arbeitsplätze gestrichen werden, davon etwa 1000 in Deutschland. Der Konzern erwägt zudem zur Finanzierung eines Teils seines Beitrags für den geplanten Atomfonds eine Kapitalerhöhung von bis zu zehn Prozent.

"Die Bilanz des Übergangsjahrs 2016 ist eine Zäsur, die den Weg von E.ON in die neue Energiewelt frei macht", sagte der E.ON-Chef, der den Konzern auf die Geschäfte mit Ökostrom, Netzen und den Vertrieb konzentrieren will. Die Bilanz sei zum letzten Mal von den Lasten der Vergangenheit geprägt. Für Teyssen ist es nach 2011, 2014 und 2015 bereits der vierte Milliardenverlust seiner Amtszeit. Er führt den Konzern seit 2010. Nun dürfte der Druck auf den 57-Jährigen steigen, bei dem einst größten deutschen Versorger die Wende zu schaffen. Sein Vertrag läuft noch bis Ende kommenden Jahres.

Vor Zinsen und Steuern (Ebit) und um Sondereffekte bereinigt verdiente E.ON 3,1 Milliarden Euro - 13 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Aktionäre sollen trotzdem für 2016 eine Dividende von 21 Cent je Aktie nach 50 Cent im Vorjahr erhalten. Für 2017 stellte der Konzern 30 Cent in Aussicht. Das bereinige Ebit soll bei 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro liegen und der bereinigte Überschuss bei 1,2 bis 1,45 Milliarden Euro.

E.ON drücken Schulden von über 26 Milliarden Euro. Teyssen will diese Summe unter anderem durch einen Verkauf der restlichen 47 Prozent der Uniper-Anteile senken. Allein durch die Abspaltung der Kohle- und Gaskraftwerke hatte E.ON 2016 Abschreibungen von elf Milliarden Euro vornehmen müssen. Teyssen kündigte zudem an, die Investitionen für die laufende Drei-Jahresperiode um zwei Milliarden auf acht Milliarden Euro zu kürzen.