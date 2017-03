Textversion

15.03.2017 | 07:58 | (DiePresse.com)

Der weltgrößte Textilhändler Inditex hat im Vorjahr bei 23,3 Milliarden Euro Umsatz 3,2 Milliarden Euro verdient.

Die Zara-Mutter Inditex hält das Wachstumstempo weiter hoch. Nach zuletzt deutlichen Zuwächsen ist der Konzern gut in das laufende Geschäftsjahr gestartet. In den ersten Wochen bis zum 12. März sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 13 Prozent gestiegen, teilte Inditex am Mittwoch in Arteixo mit.

In den zwölf Monaten bis Ende Jänner sei der Erlös konzernweit dank guter Geschäfte in allen Regionen und Marken um fast 12 Prozent auf 23,3 Milliarden Euro gestiegen. Auf vergleichbarer Basis - also vor den Effekten von Geschäftseröffnungen oder Währungsumrechnungen - habe das Wachstum zehn Prozent betragen.

Der Gewinn legte den Angaben zufolge um zehn Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zu. Die Aktionäre des Unternehmens, das mit einem Börsenwert von rund 98 Milliarden Euro zu den wertvollsten Europas zählt, sollen eine Dividende von 68 Cent je Aktie erhalten - das sind 13 Prozent mehr also vor einem Jahr.