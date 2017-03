Textversion

20.03.2017 | 14:35 | (DiePresse.com)

Marktteilnehmer berichteten von einem ruhigen und impulsarmen Geschäft zum Wochenauftakt.

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit gut behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.842,35 Punkten errechnet, das ist ein kleines Plus von 0,8 Punkten bzw. 0,03 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,35 Prozent, FTSE/London -0,16 Prozent und CAC-40/Paris -0,37 Prozent.

Marktteilnehmer berichteten von einem ruhigen und impulsarmen Geschäft zum Wochenauftakt. Neben einem wenig gefüllten Datenkalender wurde auch auf die sehr dünne Meldungslage zu den heimischen Unternehmen verwiesen. Die Investoren richten ihre Blicke nun auf ein Treffen der Finanzminister der Eurogruppe zum Thema Griechenland.

Bankwerte uneinheitlich

Bei den heimischen Bankwerten büßten Erste Group 0,47 Prozent auf 29,89 Euro ein. Raiffeisen gewannen hingegen leicht um 0,09 Prozent auf 22,03 Euro. Am Samstagvormittag wurde die Fusion der Raiffeisen Zentralbank (RZB) mit ihrer zehnmal größeren Tochter Raiffeisen Bank International (RBI) über die Bühne gebracht.

Unter den weiteren Indexschwergewichten gaben OMV 0,55 Prozent auf 36,30 Euro nach und voestalpine verloren 0,97 Prozent auf 39,65 Euro. Wienerberger sanken um 0,48 Prozent auf 19,56 Euro. Hingegen konnten Immofinanz mit plus 2,67 Prozent auf 1,88 Euro an die Freitagsgewinne anschließen.

Flughafen-Aktie deutlich im Plus

Auch die Versicherer zeichneten zu Wochenbeginn kein einheitliches Bild. So konnten UNIQA 1,07 Prozent auf 7,43 Euro zulegen, während Vienna Insurance Group 1,26 Prozent auf 22,81 Euro fielen. Die Analysten der Deutschen Bank haben in einem jüngsten Unternehmensvergleich der heimischen Versicherer ein klares Plädoyer für die Aktie der UNIQA gegenüber jener der VIG getroffen. Während sie die VIG-Aktie bei "Hold" bestätigten und das Kursziel drastisch von 36,4 auf 25,0 Euro abstuften, empfehlen sie jene der UNIQA nun mit "Buy" zum Kauf.

Die Aktien des Flughafen Wien konnten sich am oberen Ende des Kurszettels um 2,08 Prozent auf 28,99 Euro verbessern. Die Aktien des heimischen Airports zogen heute wieder in den Leitindex ATX ein, hinaus fiel hingegen Do & Co. Die Aktien des Cateringunternehmens verloren leicht um 0,13 Prozent auf 60,17 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.35 Uhr bei 2.849,15 Punkten, das Tagestief lag zu Sitzungsbeginn bei 2.833,01 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,05 Prozent bei 1.441,55 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 19 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und vier unverändert.

Bis dato wurden im prime market 6.999.332 (Vortag: 14.829.181) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 118,59 (405,20) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Immofinanz mit 5.036.285 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 18,83 Mio. Euro entspricht.