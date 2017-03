Textversion

21.03.2017 | 18:03 | (Die Presse)

Kartonhersteller investiert im Iran und in Vietnam.

Wien. Ein Rekordgewinn von 153,4 Mio. Euro (plus acht Prozent) gibt dem Karton- und Faltschachtel-Hersteller Mayr-Melnhof Kraft für weitere Expansion. 2016 ist das Unternehmen vor allem aufgrund einer Übernahme im Pharmabereich in Frankreich gewachsen. Man sei mit rund 500 Mio. Euro an liquiden Mitteln und Bankzusagen bestens aufgestellt, sagte Konzernchef Wilhelm Hörmanseder am Dienstag. Die niedrigen Zinsen hielten allerdings auch konkurrenzierende „Firmen-Zombies“ am Leben, die bei höheren Zinsen aus dem Markt fallen bzw. Übernahmeobjekte werden würden.

Heuer sind Investitionen von rund 120 Mio. Euro geplant. 40 bis 45 Mio. Euro fließen in den Umbau des Kraftwerkes am Werksstandort Frohnleiten, wo eine neue Gas-und Dampfturbinen-Anlage installiert wird. Die größten Expansionsprojekte stehen im Iran und in Vietnam an. Im Iran, wo Mayr-Melnhof schon seit 2009 aktiv ist, sollen die Kapazitäten in der Zigarettenschachtel-Produktion verdoppelt werden. In Vietnam will man groß einsteigen.

Die Dividende steigt von 2,80 auf drei Euro. Die Aktie bewegte sich aber nicht. (APA)