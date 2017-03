Textversion

22.03.2017 | 13:16 | (DiePresse.com)

Unter Verkaufsdruck standen in einer europäischen Branchenbetrachtung der Bankensektor.

Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, zu Mittag bei moderatem Volumen mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.802,04 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 23,1 Punkten bzw. 0,82 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,54 Prozent, FTSE/London -0,83 Prozent und CAC-40/Paris -0,56 Prozent.

Im Vormittagshandel wurden europaweit die Abschläge etwas eingegrenzt. Vor Handelsstart lieferten vor allem sehr schwache Börsenvorgaben aus Tokio und von der Wall Street negative Impulse.

Unter Verkaufsdruck standen in einer europäischen Branchenbetrachtung der Bankensektor. In Wien rasselten Raiffeisen Bank International um 4,7 Prozent nach unten. Am Vorabend hatte die Abbaugesellschaft der einstigen ÖVAG 9,92 Mio. RBI-Aktien an institutionelle Anleger verkauft. Die Papiere der Erste Group verloren vergleichsweise moderate 0,3 Prozent.

Lenzing nach Zahlen im Plus

Auf Unternehmensebene rückten vorgelegte Ergebnisse die entsprechenden Unternehmen ins Blickfeld. Lenzing kletterten um 1,2 Prozent hoch. Die Analysten von der Baader Bank bewerten das Zahlenwerk des Faserherstellers in einer ersten Einschätzung als gemischt. Im 4. Quartal verfehlte das Unternehmen beim Ebitda die Erwartungen, das Konzernergebnis überraschte aber positiv. Der Ausblick wurde als vage aber positiv eingestuft.

Buwog-Anteilsscheine ermäßigten sich um 0,5 Prozent. Hier wurde der operativ erwirtschaftete Cashflow (FFO) im Drittquartal des laufenden Geschäftsjahres von den Baader-Experten aufgrund einer niedrigeren als erwarteten Marge bei den Nettomieteinnahmen unter den Analystenprognosen eingestuft.

CA Immo bauten ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Das Gesamtjahr 2016 des Immobilienunternehmens übertraf die Erwartungen der Helaba-Analysten. Die deutlich erhöhte Dividende war für die Experten aber keine Überraschung.

Mayr-Melnhof mit Mini-Plus

Mayr-Melnhof verbesserten sich ebenfalls zaghafte 0,1 Prozent auf 107,90 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben in Reaktion auf die am Vortag vorgelegten Ergebnisse ihr Kursziel für die Aktie des Kartonherstellers von 103 auf 112 Euro erhöht. Die Empfehlung der Analysten lautet aber weiterhin "Hold".

SBO-Papiere kamen um ein Prozent auf 63,87 Euro zurück. Die Analysten der Credit Suisse haben ihr Kursziel für die Aktien der Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) von 70,0 Euro auf 69,0 Euro reduziert. Das Votum für die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters wurde bei "Neutral" bestätigt

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 11.45 bei 2.825,18 Punkten, das Tagestief lag zum Sitzungsstart bei 2.784,42 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,92 Prozent tiefer bei 1.419,45 Punkten. Im prime market zeigten sich sieben Titel mit höheren Kursen, 29 mit tieferen und zwei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 3.589.796 (Vortag: 2.843.094) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 110,29 (57,50) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Raiffeisen mit 823.077 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 34,11 Mio. Euro entspricht.