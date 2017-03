Textversion

22.03.2017 | 14:07 | (DiePresse.com)

Bei den Krediten sicherten sich die Privaten die tiefen Zinsen längerfristig ab. Seit 2007 hat sich der OeNB zufolge die Zinsbelastung für Haushalte seit 2007 halbiert.

Trotz der historisch niedrigen Zinsen sparten die Österreicher fleißig. Das Einlagenvolumen der Haushalte stieg um 4,4 Prozent bzw. 9,9 Milliarden Euro. Vor allem täglich fällige Einlagen trugen zum Wachstum bei, sie weiteten sich um 15,7 Milliarden Euro bzw. 14,5 Prozent aus. Gebundene Einlagen wurden wegen des sinkenden Zinsvorteils abgebaut. Für neu vergebene Einlagen wurden im Dezember durchschnittlich 0,36 Prozent Zinsen bezahlt, im Euroraum waren es 0,46 Prozent. Täglich fällige Einlagen lagen mit 0,15 Prozent deutlich unter der Inflationsrate.

Dass es im Vorjahr bei der Verzinsung von täglich fälligen Einlagen (vor KESt) aufgrund der Inflationsrate von 1,4 Prozent zu einer negativen Realverzinsung gekommen ist, sei kein neues Phänomen, betonte der Direktor der OeNB-Hauptabteilung Statistik, Johannes Turner, am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Wien.. Seit 1960 habe es in rund zwei Dritteln der Jahre eine negative Realverzinsung gegeben. Negative Nominalzinssätze für Unternehmen seien in Österreich nicht beobachtet worden.

2016 haben Österreichs private Haushalte und Unternehmen ihre Zinsvorteile gegenüber dem Euroraum verloren. Mit 2,24 Prozent lag der Zinssatz für neu vergebene Kredite an Private nur mehr 9 Basispunkte unter dem Euroraum. Bei Unternehmenskrediten ging der Zinsvorteil ganz verloren, der Zinssatz lag bei 1,62 Prozent. Grund dafür waren stark rückläufige Zinsen in den südlichen Euroländern. Das aushaftende Kreditvolumen seit 2007 hat sich von 121 auf 153 Milliarden Euro erhöht hat, die Zinsbelastung der privaten Haushalte seither von 1,7 auf 0,9 Milliarden Euro halbiert.

Wohnkredite in Österreich teurer

In Summe haben die Zinsen für Kredite und Einlagen in Österreich im Vorjahr nach der EZB-Leitzinssenkung im März auf 0,0 Prozent neue historische Tiefststände erreicht, so Turner.

Im Wohnbaubereich, dem wichtigsten Verwendungszweck privater Kredite, sank der durchschnittliche Zinssatz zwar um 15 Basispunkte auf 1,86 Prozent, lag damit aber über dem Euroraum-Wert von 1,78 Prozent. Private sicherten sich die historisch günstigen Kreditzinsen längerfristig - und damit etwas teurer - ab, erläuterte Turner. So sei der Anteil von neuen Wohnbaukrediten mit über fünfjähriger anfängliche Zinsbindung deutlich von 12 auf 35 Prozent gestiegen. Im Euroraum waren es dennoch mit 79 Prozent deutlich mehr. Die Zinsdifferenz zwischen ein- und fünfjähriger Zinsbindung ging auf nur mehr 37 Basispunkte zurück.

Für Unternehmenskredite von bis zu einer Million Euro verringerten sich die Zinsen um 17 Basispunkte auf 1,85 Prozent. Gegenüber dem Euroraum bedeutet dies einen Zinsvorteil von 40 Basispunkten. Die Zinsen für Großkredite von über einer Million lagen mit 1,60 Prozent dagegen sogar über dem Euroraum-Wert von 1,41 Prozent.