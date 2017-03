Textversion

29.03.2017 | 14:42 | (DiePresse.com)

Marktbewegende Konjunkturdaten blieben zur Wochenmitte weitgehend aus. Lenzing-Aktien verzeichnen ein neuerliches Allzeithoch.

Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag nur mehr leicht im Plus tendiert. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.809,97 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 3,17 Punkten bzw. 0,11 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,42 Prozent, FTSE/London -0,32 Prozent und CAC-40/Paris +0,09 Prozent.

Wie schon am Vortag eröffnete der heimische Leitindex zunächst fester, gab seine Gewinne am frühen Nachmittag jedoch weitgehend wieder ab. Unterdessen hat die britische Regierung offiziell den Austritt aus der Europäischen Union beantragt. Der britische EU-Botschafter Tim Barrow hat EU-Ratspräsident Donald Tusk ein entsprechendes Schreiben übergeben. Damit läuft eine zweijährige Frist zur Aushandlung der Details des Brexit.

SBO weiter im Plus

Marktbewegende Konjunkturdaten blieben zur Wochenmitte weitgehend aus. Am Nachmittag werden noch Zahlen zu den schwebenden Hausverkäufen in den USA im Februar veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten notierten Lenzing am Nachmittag an der ATX-Spitze. Die Titel des Faserherstellers notierten zuletzt um 1,92 Prozent fester bei 167,15. Kurz zuvor hatten sie bei 168,10 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Vor genau einem Jahr wurden die Papiere noch bei knapp unter 70 Euro gehandelt. Seitdem haben sie um über 140 Prozent zugelegt.

An ihre Vortagesgewinne anknüpfen konnten Schoeller-Bleckmann (plus 1,25 Prozent auf 64,03 Euro) und Do & Co (plus 1,23 Prozent auf 59,95 Euro). Die beiden Werte hatten am Dienstag den prime market angeführt.

Schwergewichte drehen ins Minus

Dass der ATX seine Gewinne aus dem Frühhandel nicht halten konnte, lag auch daran, dass mit Erste Group und OMV zwei Index-Schwergewichte am Nachmittag ins Minus drehten. Erste Group notierten nun um 0,28 Prozent tiefer bei 30,20 Euro und OVM tendierten mit einem Kursabschlag von 0,27 Prozent auf 35,54 Euro. Beide Werte hatten im Frühhandel Gewinne verzeichnet.

Zur Andritz lag eine neue Analysteneinschätzung vor. Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihre Anlageempfehlung für die Titel des steirischen Maschinenbauers von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Das Kursziel von 58,90 Euro wurde bestätigt. Im Verlauf notierte die Andritz-Aktie um 0,21 Prozent höher bei 49,63 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.10 Uhr bei 2.823,98 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsbeginn bei 2.806,84 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,07 Prozent bei 1.423,52 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 18 Titel mit höheren Kursen, 18 mit tieferen und drei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 2.874.331 (Vortag: 3.591.384) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 79,76 (88,53) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 192.868 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 11,71 Mio. Euro entspricht.