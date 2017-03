Textversion

Die größte Übernahme in Europas Pharmabranche ist gelungen: Die Schweizer Actelion wechselt um 30 Mrd. Dollar den Besitzer.

Zürich. Die größte Übernahme in Europas Pharmabranche seit 13 Jahren befindet sich auf der Zielgeraden. Der US-Gesundheitskonzern Johnson & Johnson hält nach Ablauf der Angebotsfrist gut 77 Prozent der Aktien des Schweizer Biotechnologieunternehmens Actelion. Damit hat J&J das selbst gesteckte Ziel von 67 Prozent signifikant überschritten.

Die 30 Mrd. Dollar schwere Transaktion, die im Jänner angekündigt worden ist, dürfte im zweiten Quartal abgeschlossen werden, teilte J&J am Freitag mit. Die erforderlichen Genehmigungen dürften bis dahin vorliegen. Bisher hätten die Wettbewerbsbehörden in Japan und Israel schon zugestimmt.

Die Amerikaner offerierten den Aktionären von Europas größter Biotech-Firma 280 Dollar je Aktie. Zudem erhalten sie Anteile der Firma Idorsia, in die Actelions Forschung ausgegliedert wird und die als eigenständige Firma an die Schweizer Börse SIX kommt. Darin sehen Analysten auch den Grund, dass die Actelion-Aktien an der Börse mit aktuell 282 Franken mehr kosten, als J&J zahlt.



Zweiter Anlauf

J&J sicherte sich Actelion erst im zweiten Anlauf: Nach einer ersten Verhandlungsrunde ohne Einigung hatte sich der Konzern aus New Jersey zunächst zurückgezogen und dem französischen Konkurrenten Sanofi das Feld überlassen. J&J hat dann kräftig nachgelegt. Das Angebot entspricht einem Aufpreis von mehr als drei Viertel gegenüber vergangenem November, als erste Spekulationen über ein Interesse der Amerikaner an Actelion die Runde machten.

Die Pharmabranche sorgt in jüngster Zeit mit zahlreichen Milliardendeals für Schlagzeilen. Angetrieben vom Auslaufen vieler Patente sowie hohen Kosten für Forschung und Entwicklung schließen sich Firmen zusammen. Derzeit tobt ein Bieterwettstreit um den deutschen Arzneimittelhersteller Stada. Zwei Konsortien aus je zwei Finanzinvestoren bieten je 58 Euro je Aktie für den Generikahersteller.

Die 1997 gegründete Actelion ist auf Medikamente zur Behandlung von lebensbedrohlichem Bluthochdruck im Lungenkreislauf (PAH) spezialisiert und hochprofitabel. J&J greift für die Firma allerdings tief in die Tasche, auch wenn in der Branche in der Vergangenheit noch höhere Prämien gezahlt wurden: Im vergangenen August etwa erwarb der US-Pharmariese Pfizer den Krebsspezialisten Medivation für mehr als das Doppelte des Börsenwerts. (Reuters)