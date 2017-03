Textversion

31.03.2017 | 08:00 | (DiePresse.com)

Ddie teuerste Transaktion in Europas Gesundheitsbranche seit 13 Jahren ist 30 Milliarden Dollar schwer

Der US-Gesundheitskonzern Johnson & Johnson biegt mit der Übernahme der Schweizer Biotechnologiefirma Actelion auf die Zielgerade ein. J&J hält nach Ablauf der Angebotsfrist 77,2 Prozent der Actelion-Aktien, wie der Pharma- und Konsumgüterriese aus New Jersey am Freitag mitteilte. J&J erklärte die Übernahme für zustande gekommen. Die Transaktion sei auf Kurs zu einem Abschluss im zweiten Quartal.

J&J hatte Ende Jänner den 30 Mrd. Dollar (28 Mrd. Euro) schweren Zukauf angekündigt. Der einvernehmliche Deal, die teuerste Transaktion in Europas Gesundheitsbranche seit 13 Jahren, war unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass J&J mindestens 67 Prozent der Actelion-Aktien erhält. Im Zuge der Übernahme wird Actelions Forschung in ein eigenständiges Unternehmen namens Idorsia ausgegliedert und an die Schweizer Börse SIX gebracht.