07.04.2017 | 08:37 | (DiePresse.com)

Analysten zufolge profitierte Samsung vor allem von einer robusten Nachfrage nach Speicherchips.

Samsung hat im ersten Quartal 2017 den höchsten Gewinn seit mehr als drei Jahren eingefahren. Das Betriebsergebnis dürfte um 48 Prozent auf umgerechnet 8,23 Milliarden Euro gestiegen sein, teilte der südkoreanische Konzern am Freitag auf Basis einer ersten Schätzung mit. Damit wurden die Analystenerwartungen übertroffen. Der gesamte Umsatz legte allerdings nur um 0,4 Prozent zu.

Analysten zufolge profitierte Samsung vor allem von einer robusten Nachfrage nach Speicherchips. In diesem Bereich ist der Konzern Weltmarktführer. Insgesamt wird 2017 mit einem Rekordergebnis gerechnet. Dazu könnte auch die Smartphone-Sparte beitragen, die zuletzt wegen des Desasters mit dem Galaxy Note 7 immer wieder für Negativ-Schlagzeilen sorgte. Apple zog so wieder an Samsung vorbei. Ab Mitte April kommt aber das neue Galaxy S8 von Samsung auf den Markt und könnte dem iPhone von Apple wieder stärker Konkurrenz machen.

Weitere Details zum Ergebnis will Samsung Ende April veröffentlichen.