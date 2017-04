Textversion

07.04.2017 | 10:24 | (DiePresse.com)

Peciks RPR-Management GmbH hat 11,35 Prozent der s Immo erworben und ist nun größter Aktionär des Unternehmens.

Der österreichische Investor Ronny Pecik hat dem russischen Unternehmer Roman Abramovich ein Aktienpaket von 11,35 Prozent an der börsennotierten s Immo abgekauft, berichtet der "Kurier" am Freitag online. Verkäufer der 7,6 Millionen Aktien ist die Anadoria Ltd. von Abramovich, als Käufer tritt die RPR-Management GmbH auf, eine hundertprozentige Tochter der RPR-Privatstiftung von Pecik.

Die Stiftung ist damit noch vor der Erste Bank und der Vienna Insurance Group der größte Aktionär der s Immo. Der Kaufpreis dürfte sich in der Größenordnung von rund 100 Millionen Euro bewegen, schreibt der "Kurier".

Ronny Pecik ist auch Miteigentümer der Bank-Austria-Zentrale am Schottentor, die als Sitz der EU-Behörde EMA (Europäische Arzneimittelbehörde) im Gespräch ist. Das Gebäude wurde 2013 an Pecik und die Ex-Eigentümerfamilie von kika/Leiner Koch verkauft.