11.04.2017

Toshiba steckt nach der Westinghhouse-Panne in Schwierigkeiten. Das Angebot des Apple-Zulieferers ist höher als das der beiden anderen Interessenten.

Der japanische Elektronikkonzern Toshiba könnte einem Agenturbericht zufolge deutlich mehr Geld für seine Chip-Sparte erlösen als bisher gedacht. Der taiwanesische Elektronik-und Computerteile-Hersteller Foxconn könne bis zu 27 Mrd. Dollar (25,4 Mrd. Euro) für die Sparte zahlen, berichtete Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Die beiden anderen Interessenten, SK Hynix aus Südkorea und Broadcom aus dem USA, hätten Gebote im Volumen von 18 Mrd. Dollar "oder mehr" abgegeben. Toshiba war zuletzt nach eigenen Angaben davon ausgegangen, dass die zum Verkauf stehende Sparte - die weltweite Nummer zwei bei NAND-Speicherchips - insgesamt etwa 18 Mrd. Dollar wert ist. Toshiba hat sich aber noch nicht festgelegt, ob es nur die Mehrheit oder den kompletten Bereich abgibt.

Der Konzern will sich mit dem Vorhaben finanziell Luft verschaffen. Toshiba steckt in Problemen, weil die Kraftwerks-Tochter Westinghouse in heftige Turbulenzen gekommen ist und dem Konzern einen Verlust von rund 9 Mrd. Dollar eingebrockt hat. Toshiba hat Westinghouse in die Insolvenz geschickt, um die Verluste zu begrenzen. Foxconn beschäftigt in Zeiten hoher Nachfrage bis zu 1,3 Millionen Menschen und gilt als einer der größten nicht-staatlichen Arbeitgeber weltweit. Der Konzern liefert unter anderem Apple zu.