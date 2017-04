Textversion

12.04.2017 | 08:46 | (DiePresse.com)

Die Russlandsanktionen und die europaweiten Frostschäden sollen für die Insolvenz des Unternehmens Star Agro, das mit Pflanzenschutzmitteln handelt, verantwortlich sein..

Die Firma Star Agro Analyse- und Handels GmbH in Allerheiligen bei Wildon hat den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt, berichtet die Creditreform in einer Aussendung. Von der Insolvenz sind etwa 50 Gläubiger und elf Arbeitnehmer betroffen. Den Aktiva von 1,9 Mio. Euro stehen Passiva von 15,8 Mio. Euro gegenüber. Die Überschuldung beträgt EUR 13,9 Mio. Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Restrukturierungsmaßnahmen wurden bereits eingeleitet. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten.

Die Insolvenzursachen liegen der Creditreform zufolge in ungünstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa, in den Russlandsanktionen und in europaweiten Frostschäden. Ebenfalls haben sich Zahlungsmoral und Zahlungsfähigkeit in der Branche stark verschlechtert. Großkunden im Ausland wurden insolvent oder stehen davor. Zudem kam es im Winter 2015/2016 zu einem Frostschaden im Lager, durch den Waren im Wert von etwa 2 Mio. Euro kaputt gingen.

Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Handel von Parallelimportprodukten von Pflanzenschutzmitteln. Preisunterschiede in der EU werden ausgenutzt, um Pflanzenschutzmittel möglichst günstig einzukaufen und mit Gewinnaufschlag weiter zu verkaufen.