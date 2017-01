Textversion

Nach einem etwas schwächeren Start ins neue Jahr konnte sich der ATX am Vormittag rasch ins Plus vorarbeiten.

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.637,02 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 18,59 Punkten bzw. 0,71 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,82 Prozent und CAC-40/Paris +0,35 Prozent.

Nach einem etwas schwächeren Start ins neue Jahr konnte sich der ATX am Vormittag rasch ins Plus vorarbeiten und baute dann seine Gewinne bis Mittag aus. Auch die meisten anderen europäischen Indizes präsentieren sich zum Jahresauftakt mit freundlicher Tendenz.

Das Geschäft gestaltet sich jedoch erwartungsgemäß unspektakulär. Kursrelevante Unternehmensnachrichten blieben bis dato Mangelware. Zudem sind zahlreiche internationale Aktienmärkte wie London, Tokio und New York am Montag noch feiertagsbedingt geschlossen.

In den Fokus rückten daher aktuelle Wirtschaftsdaten: So hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen des Euroraums im Dezember weiter aufgehellt. Der auf einer Umfrage basierende Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe stieg um 1,2 Punkte auf 54,9 Zähler, wie das Institut IHS Markit in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. In Spanien und Italien verbesserte sich die Stimmung in den Industrieunternehmen jeweils deutlich.

Zu den größten Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten am ersten Handelstag des Jahres AT&S mit einem Kursanstieg um 5,25 Prozent auf 9,80 Euro. Raiffeisen verbesserten sich um 2,04 Prozent auf 17,74 Euro und Wienerberger konnten 1,55 Prozent auf 16,75 Euro gewinnen.

Auch einige Immobilienwerten fanden sich auf den Einkaufslisten der Anleger. So zogen Immofinanz um 2,10 Prozent auf 1,89 Euro an und conwert verbesserten sich um 0,92 Prozent auf 16,37 Euro. CA Immo notierten 1,23 Prozent fester bei 17,68 Euro.

Zu den wenigen Verlierern zählten bis dato Porr mit einem Abschlag von 1,73 Prozent auf 38,25 Euro. Semperit mussten ein Minus von 0,97 Prozent auf 25,51 Euro verbuchen.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz vor 12.00 Uhr bei 2.637,53 Punkten, das Tagestief lag knapp nach Sitzungsbeginn bei 2.608,64 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,70 Prozent höher bei 1.337,29 Punkten. Im prime market zeigten sich 29 Titel mit höheren Kursen, neun mit tieferen und keiner unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.535.391 (Vortag: 993.648) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 38,60 (26,13) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 67.368 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 4,53 Mio. Euro entspricht.