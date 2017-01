Textversion

04.01.2017 | 10:09 | (DiePresse.com)

Der ATX notierte heute mit einem Plus von 7,72 Punkten beziehungsweise 0,29 Prozent bei 2.692,74 Punkten.

Die Wiener Börse ist zur Wochenmitte mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX notierte heute, Mittwoch, gegen 9.45 Uhr mit einem Plus von 7,72 Punkten bzw. 0,29 Prozent bei 2.692,74 Punkten.

Während die Aktienmärkte in Frankfurt und London zur Eröffnung eher auf der Stelle traten, hatten jene in Tokio ihren ersten Handelstag im neuen Jahr mit einem wahren Kursfeuerwerk beendet. Dank starken Zahlen zur japanischen Industrie und der weiterhin abwertenden Landeswährung Yen zog der Nikkei-225 um 2,5 Prozent an.

Im weiteren Tagesverlauf rücken unter anderem Zahlen zum europäischen Dienstleistungssektor sowie zu den Dezember-Verbraucherpreisen im Euroraum in den Fokus. Am Abend folgt dann noch das Protokoll der Dezember-Sitzung der US-Notenbank Fed. Die Analysten der Helaba sehen "insgesamt freundliche Indikationen für die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone." Ihr Hauptaugenmerk gilt aber dem US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Freitag am Kalender steht.

Dünne Meldungslage

Für den Wiener Aktienhandel blieb die Meldungslage dünn. Lenzing knüpften mit minus 1,14 Prozent an ihr Vortagesminus von über 2 Prozent an. Die Aktie des oberösterreichischen Faserherstellers notierte bei 112,70 Euro.

Die Ölwerte OMV (minus 0,12 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (minus 0,33 Prozent) konnten unterdessen keinen Profit aus Eröffnungsgewinnen beim Ölpreis schlagen. Sehr positiv verlief hingegen der Vormittagshandel für Vienna Insurance, die Papiere des Versicherers kletterten um 2,26 Prozent hoch.

Der ATX Prime notierte bei 1.362,86 Zählern und damit um 0,27 Prozent oder 3,73 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 23 Titel mit höheren Kursen, zehn mit tieferen und sechs unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 633.864 (Vortag: 758.073) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 21,25 (17,60) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.