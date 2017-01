Textversion

12.01.2017 | 16:52 | (DiePresse.com)

Ein Uhrenmacher entwickelte die "Swiss Mad Watch" und macht sich darüber über ein neues Gesetz zur Herkunftsbezeichnung lustig.

Wie lustig Werbung für Luxusuhren sein kann, zeigt der Schweizer Uhrenhersteller H. Moser, der sich mit einer Uhr aus Käse und Kuhfell über ein neues Gesetz zur Herkunftsbezeichnung lustig gemacht. Das Gehäuse der "Swiss Mad Watch" besteht aus echtem Schweizer Käse, der mit Verbundmaterial haltbar gemacht wurde, das Armband ist aus Kuhfell, während das rote Ziffernblatt an die Farbe der Landesfahne erinnern soll. Dazu versichert der Hersteller, die Uhr sei "100 Prozent Schweizer Natur". In Anlehnung an Trump fordert der Hersteller in seinem Werbevideo außerdem: "Make Swiss Made Great Again" - und reißt am laufenden Band Witze über die Schweiz.

Hintergrund der Werbeaktion ist eine neue Regelung: Seit 1. Jänner dürfen Schweizer Uhrenhersteller ihre Produkte erst dann mit der Herkunftsbezeichnung "Swiss Made" versehen, wenn 60 Prozent der Teile tatsächlich aus heimischer Produktion stammen, davor waren es 50 Prozent.



Der Geschäftsführer von H. Moser, Edouard Meylan, hält die Regelung allerdings für nicht ausreichend. Kleine Manufakturen, die schon jetzt zum größten Teil in der Schweiz produzierten, würden nach wie vor benachteiligt. Den Kunden werde vorgegaukelt, die von ihnen gekauften Uhren stammten tatsächlich zu 100 Prozent aus Schweizer Herstellung, erklärte die Manufaktur. Darauf könne sie nur "mit Spott reagieren". Spottbillig ist die wahnsinnige Käse-Uhr jedenfalls nicht: Ihr Preis liegt bei genau 1,081.291 Franken - in Anspielung auf den 1. August 1291, der Legende nach Gründungsdatum der Eidgenossenschaft. Vorgestellt werden soll die "Swiss Mad Watch" in der kommenden Woche auf der Messe für Luxusuhren in Genf.

Nicht die erste geschickte Marketingaktion

Es ist nicht das erste Mal, dass der kleine Uhrenmacher H. Moser mit einer geschickten Marketingaktion den Zeitgeist traf: So hat man sich im Vorjahr über den Hype um die Apple Watch lustig gemacht - und zwar mit einem Modell, das zumindest aus der Ferne letzterer zum verwechseln ähnlich sieht.