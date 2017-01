diepresse.com

Amazon-Chef blättert für Zweitwohnsitz 23 Millionen Dollar hin

13.01.2017 | 13:24 | (DiePresse.com)

Jeff Bezos hat das ehemalige Textilmuseum in Washington´erstanden. Es soll als Unterkunft bei Besuchen in der Hauptstadt dienen. Hauptwohnsitz bleibt der Amazon-Standort in Seattle.