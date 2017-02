Textversion

09.02.2017 | 09:42 | (DiePresse.com)

Trotz steigender Nutzerzahlen bleiben die Umsätze auf den Dating-Plattformen hinter den Erwartungen zurück. Die Swingerszene hingegen rockt.

Rund eine Million Frauen und Männer in Österreich sind aktiv auf Datingplattformen unterwegs und nutzen diese bevorzugt, um Offline-Dates zu verabreden. Die Zahl der Nutzer auf Dating-Plattformen ist erneut gestiegen. Rund 700.000 User bewegen sich monatlich auf Dating-Portalen im Netz. Dennoch konnte laut einer Aussendung mit 19 Millionen Euro Jahresumsatz nur ein leichtes Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. So lautet auch das Fazit des diesjährigen Marktberichts von Singleboersen-Vergleich.at.: "Österreichs Datingbranche schiebt eine ruhige Kugel".

Statt langfristiger Premiumabos in Partnerbörsen investieren die Singles jedoch bevorzugt in einen Mix aus Online- und Offline-Aktivitäten. Etwa beim Swinger-Dating. In den schwachen Umsätzen spiegelt sich die niedrige Zahlungsbereitschaft der Österreicher für Online-Dating-Dienste wider. Mit 2,20 Euro Pro-Kopf-Umsatz bewegt sich Austria europaweit im hinteren Mittelfeld. Auch wenn besonders Onlineportale für Swingerkontakte und Partys in der Swingerszene zur Zeit einen regelrechten Boom erleben, wie Marktbeobachter Daniel Baltzer von Singleboersen-Vergleich.at. berichtet.

>> hier zur Studie: "Online-Dating-Markt in Österreich"