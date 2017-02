Textversion

14.02.2017 | 06:29 | (DiePresse.com)

Die Modekollektionen von Ivanka Trump First werden reihenweise ausgelistet. First Lady Melania Trump sieht ihre Chancen schwinden, ein Vermögen als "eine der meist fotografierten Frauen der Welt" zu verdienen.

Seit Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten tobt eine öffentliche Debatte um Interessenskonflikte, die sich aus einer Doppelrolle als Regierungschef und Geschäftsmann ergeben könnten. Kritiker sehen Ethikstandards bedroht, weil der Immobilien-Mogul und sein Familien-Clan bisher wenig Anstalten machen, ihr Firmenreich klar von politischen Belangen abzugrenzen.

Doch nun scheint es, als könnten sich die Trumps ins eigene Fleisch schneiden - denn offenbar färben die Kontroversen um sie zunehmend negativ auf ihre Marke ab.

Jüngstes Beispiel: Diverse Kaufhäuser in den USA streichen derzeit Modeartikel aus der Kollektion der Präsidententochter Ivanka Trump aus ihren Sortimenten. Es begann mit Nordstrom, mittlerweile haben laut Shannon Coulter von der Initiative #GrabYourWallet, die zum Boykott von Trump-Produkten aufruft, neun US-Ketten den Verkauf der Marke ganz oder teilweise eingestellt. Zuletzt kamen die Branchengrößen Sears und Burlington hinzu. Der Präsident ist erbost.

Es sei "schrecklich!", beschwerte sich Trump über Twitter. "Meine Tochter Ivanka wurde von Nordstrom so unfair behandelt." Es war der Auftakt einer bizarren Posse, die Präsidentenberaterin Kellyanne Conway dann auf die Spitze trieb. "Geht und kauft Ivankas Sachen, alle!", forderte sie im Sender Fox. Um Missverständnissen vorzubeugen, stellte sie klar: "Ich mache hier Gratiswerbung".

Es folgte ein Sturm der Entrüstung von Ethikwächtern, die einen Missbrauch des öffentlichen Amts zum privaten Vorteil anprangerten. Während Trump die Kritik abperlen ließ und seine Vorwürfe zuletzt sogar noch einmal bei Twitter ausweitete, kann sich Beraterin Conway nicht so leicht aus der Affäre ziehen. Sie sei nach dem Vorfall belehrt worden, sagte Regierungssprecher Sean Spicer vor der Hauptstadtpresse. Was genau das bedeuten soll, blieb jedoch offen.

Wenn das Beispiel Schule macht...

Ob Conways Auftritt - wie von der Opposition gefordert - ernsthafte Konsequenzen haben wird, bleibt abzuwarten. Laut US-Medien hat es hinter den Kulissen aber auch innerhalb von Trumps Team zu Verstimmungen geführt, dass dessen Top-Beraterin eine Liveschalte aus dem Weißen Haus kurzerhand zum Homeshopping-Kanal umfunktionierte. Doch neben solchen internen Querelen dürften vor allem die Gründe von Nordstrom und Co., die Marke zu streichen, den Trumps nicht gefallen.

Denn auch wenn Trump eine politische Kampagne wittert - die Kaufhäuser begründen ihre Entscheidungen mit gesunkener Nachfrage. Laut internen Verkaufszahlen von Nordstrom, die das "Wall Street Journal" einsehen konnte, ist der Absatz von Ivanka Trumps Label zeitweise um über 70 Prozent eingebrochen. Die stärksten Rückgänge gab es demnach in der heißen Wahlkampfphase im Oktober. Mittlerweile sei der Absturz etwas gebremst worden. Trump-Unterstützer halten in den sozialen Medien mit Hashtags wie #buyivanka dagegen.

Finanzanalysten lässt indes die Börsenreaktion auf den Konflikt mit Nordstrom aufhorchen. Denn bisher war das Schema klar: Bringt Trump sein Twitter-Gefolge gegen ein Unternehmen in Stellung, so leidet dessen Aktienkurs. Doch Nordstrom hat nun erstmals mit dieser Tradition gebrochen. Nachdem der US-Präsident den Konzern attackierte, griffen Anleger beherzt bei den Papieren zu - der Kurs stieg in den letzten fünf Tagen um vier Prozent.

Sollte dieses Beispiel Schule machen, verhieße das für die Geschäfte des Trump-Clans nichts Gutes. Denn egal ob Mode, Immobilien oder Golfplätze - das Firmenimperium setzt mit weltweiten Lizenz-Deals stark auf die Attraktivität der Marke Trump. Sollte die Präsidentschaft in den Augen von Investoren zum Makel werden und Business-Partner abschrecken, so hätte die "First Family" genau das Gegenteil von dem erreicht, was sie sich erhofft.

Denn wie stark der Blick auf Geschäftsinteressen ausgerichtet bleibt, offenbarte jüngst eine Klage von Präsidentengattin Melania. Die "First Lady" hat eine Zeitung wegen angeblicher Verleumdungen verklagt, die sie die "einmalige Gelegenheit" kosten könnten, ein Vermögen als "eine der meist fotografierten Frauen der Welt" zu verdienen. Sie fordert 150 Millionen Dollar Schmerzensgeld, weil ihre Chancen gesunken seien, erfolgreich etwa Kleidung, Schmuck, Kosmetik und Parfüm unter ihrem Namen zu vermarkten.