14.02.2017 | 16:39 | (DiePresse.com)

Kritiker werfen Trump vor, dass die Unternehmen der Trump Organization von seiner Wahl zum Präsidenten profitieren.

Die beiden Söhne von US-Präsident Donald Trump, Donald Trump Jr und Eric Trump, werden am Samstag zur Einweihung des Trump International Golf Club Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet. In der Einladung wird die 18-Loch-Anlage als einzigartig angepriesen. Trump Senior hat die Leitung seines weitverzweigten Unternehmensimperiums nach eigenen Angaben vollständig seinen Söhnen übertragen. Das Golfplatzprojekt stammt noch aus der Zeit vor der Wahl des Immobilienmilliardärs zum US-Präsidenten im November.

Kritiker werfen Trump vor, dass die Unternehmen der Trump Organization wie Hotels, Luxusimmobilien und Golfanlagen, von seiner Wahl zum Präsidenten profitieren. Die Organisation Bürger für Verantwortung und Ethik in Washington (Crew) klagt gegen Trump, weil er über seine Auslandsgeschäfte "Geld und Gefälligkeiten" von ausländischen Regierungen erhalte und damit gegen die Verfassung verstoße. Als Beispiele führt die Organisation Zahlungen an Trumps Hotels und Golfplätze sowie Pachteinnahmen an.

Trumps Unternehmen sind in vielen mit den USA verbündeten Staaten präsent. Der US-Präsident hatte bald nach seinem Amtsantritt ein mittlerweile gerichtlich ausgesetztes Einreiseverbot gegen Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten verhängt. Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören nicht dazu.