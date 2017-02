Textversion

15.02.2017 | 16:29 | (DiePresse.com)

In Tschechien ist ein Produktionsbetrieb für Handschuhfächer abgebrannt. Die neuen Klappen können so schnell nicht nachgeliefert werden. Deshalb können 20.000 Passat vorerst nicht ausgeliefert werden.

Nachschubprobleme bei Klappen für Handschuhfächer bringen Volkswagen in die Bredouille. 20.000 neue Passat wären eigentlich auslieferbereit, wenn da nicht die fehlenden Klappen wären, berichtet "Spiegel-Online". Deshalb ist der Autokonzern jetzt auf der Suche nach einem Parkplatz für die Neuwagen. Die Autos müssen vorübergehend zwischengeparkt werden, bestätigte ein VW-Sprecher entsprechende Medienberichte.

Ursache des Lieferengpasses war der Brand einer Fabrikationshalle eines tschechischen Lieferanten vor drei Wochen. Eine Nachfertigung der notwendigen Werkzeuge sei si schnell nicht möglich, so ein Sprecher. Deshalb werde es vorübergehend Ersatzlieferungen mit Handschuhfach-Klappen aus einer anderen VW-Produktion in China geben.

Von Donnerstag an sind in Emden planmäßig vier Tage Kurzarbeit angesetzt. Bis zur Lieferung neuer Klappen kann es noch mehrere Wochen dauern. Um Aufwand und Kosten in Grenzen zu halten, sucht VW zunächste nach Parkräumen auf dem Werksgelände in Emden und bei Speditionen in der Nähe eingerichtet werden. Aber auch weitere Flächen im Umkreis bis zu 100 Kilometer seien gefragt, so der Sprecher. Denkbar seien auch ungenutzte Gelände in Häfen, etwa beim JadeWeserPort in Wilhelmshaven.

