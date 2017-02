Textversion

17.02.2017 | 21:18 | (DiePresse.com)

Nachdem das Restaurant "Bouche a Oreille" einen Michelin-Stern erhielt, rannten die Kunden einem anderen Lokal die Tür ein.

Ein Fehler auf der Website des weltberühmten Restaurantführers Michelin hat einem Lokal in Frankreich unverhofften Zulauf beschert. Das Restaurant "Bouche a Oreille" ("Mundpropaganda") in Bourges habe einen Michelin-Stern erhalten, hieß es online. Daraufhin rannten die Besucher dem kleinen Lokal mit vier Kellnern die Türen ein, sagte die Betreiberin Veronique Jacquet der Zeitung "Le Parisien".

In dem Restaurant kann der Gast ein Menü für nur 12,50 Euro essen - etwa mit der Hauptmahlzeit Boeuf Bourguignon, einem Fleischgericht aus dem Burgund. Nach einer Woche fiel der Fehler auf, berichtete "Le Parisien" am Freitag. Tatsächlich den Stern erhalten hatte ein Restaurant desselben Namens, allerdings 180 Kilometer weiter nördlich in Boutervilliers nahe Paris.

Der dortige Chefkoch, der eher Hummer serviert, nahm es mit Humor. "Es war eine kleine Ungeschicklichkeit, die niemandem geschadet hat, und es wurde korrigiert", sagte Aymeric Dreux, der seinen ersten Stern 2015 bekam. Er habe mit Jacquet telefoniert und sie hätten beide darüber gelacht.

Auf die Frage, ob sie jemals von einem Michelin-Stern geträumt habe, sagte Jacquets Köchin Penelope Salmon: "Nein, nicht im Geringsten. Ich koche mit dem Herzen."