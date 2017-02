Textversion

20.02.2017 | 07:30 | (DiePresse.com)

Der Besitzer soll noch Rechnungen über 15,3 Millionen Euro nicht bezahlt haben. Der Schiffsbauer erwirkte vor einem Gericht in Gibraltar, dass die Jacht den Hafen nicht verlassen darf.

Die Kieler Werft Nobiskrug hat die weltgrößte Jacht , die „Sailing Yacht A“ gebaut. Nun wird das Schiff in Gibraltar festgehalten, weil der Auftraggeber bei Nobiskrug noch eine Rechnung offen hat. 15,3 Millionen Euro verlangt die Kieler Werft vom Besitzer, der Firma Valla Yachts Limited auf den Bermudas , berichtet der „Spiegel“. Ein Sprecher der "Sailing Yacht A" bestätigte den Vorgang.

Auf der Seite Marinetraffic.com, auf der der gesamte Schiffsverkehr mitverfolgt werden kann, ist zu erkennen, dass sich die Jacht tatsächlich seit dem vergangenen Mittwoch im Hafen von Gibraltar nur mehr im Kreis bewegt. Wie teuer die Jacht wirklich war, ist nicht bekannt. Gesprochen wird von etwa 400 Millionen Euro. Das Schiff wurde vom Designer Philippe Starck entworfen und kommt auf eine Länge von knapp 143 Metern und eine Breite von 25 Metern. Die Segelfläche bemisst 3700 Quadratmeter.

Russischer Milliardär als Auftraggeber

Auftraggeber der Luxusjacht ist der russischen Milliardär Andrej Melnitschenko. Im Frühjahr sollte ihm das Schiff übergeben werden. Doch das könnte sich nun verzögern. Die Kieler Werft hat wegen Vertragsbruch geklagt und nun bei einem Gericht in Gibraltar den Arrest bewirkt.

Dem Bericht zufolge sollen drei Rechnungen offen sein. Eine Rechnung über 9,8 Millionen Euro soll am 27. Januar fällig gewesen, aber Berichten zufolge unter Berufung auf die Gerichtsakte nicht gezahlt worden sein. Darüber hinaus sollen zwei Posten über 2,9 und 2,6 Millionen Euro ebenfalls noch offen sein. Dabei geht es angeblich um Rechnungen von Subunternehmern während der Bauphase.

Ein Sprecher der "Sailing Yacht A" bezeichnet das Vorgehen von Nobiskrug als "einen erstaunlichen Akt für einen Schiffbauer mit dem Ruf von Nobiskrug". Das Geld, so der Sprecher, sei am Tag nach Übergabe - in Spanien sollten noch weitere Arbeiten ausgeführt - auf einem Treuhandkonto bis zur Klärung der Causa hinterlegt worden. Von Nobiskrug war am Sonntag zunächst keine Stellungnahme zu bekommen.

Am Dienstag sollen beide Parteien vom Supreme Court gehört werden. Dass die Auseinandersetzung in Gibraltar stattfindet, ist kein Zufall: Das britische Überseegebiet ist eine bekannte Adresse für Verkäufe, Pfändungen und Arreste von Schiffen aller Art.

