08.03.2017 | 17:58 | (DiePresse.com)

Mit Einheitssteuer von 100.000 Euro pro Jahr will Rom Millionäre ins Land holen.

Um die Staatskassen aufzufüllen, hofft Italien auf Superreiche. Eingeführt wird eine "Flat Tax", eine Einheitssteuer von 100.000 Euro pro Jahr für Ausländer mit hohen Einnahmen, die ihren Steuersitz nach Italien verlegen, teilte die Steuereinnahmebehörde am Mittwoch in Rom mit.

Die "Flat Tax" kann auch auf Angehörige ausgedehnt werden. Auf diese Weise will Rom Millionäre bewegen, sich in Italien niederzulassen. Die ausländischen Steuerzahler müssen genug Zeit in Italien verbringen, um vor den Behörden ihres Herkunftlandes die Steuerzahlung in Italien zu rechtfertigen.