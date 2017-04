Textversion

20.04.2017 | 08:52 | (DiePresse.com)

Dass die beiden Länder vertauscht werden, ist nicht neu. Nun fand der Tippsler jedoch Eingang in eine Bilanz, nämlich die von Airbus.

Österreich und Australien sind etwa 16.000 Kilometer weit voneinander entfernt, im Englischen durch Australia und Austria jedoch durch nur zwei Tastenschläge mehr oder weniger recht nah, wie auch der europäische Flugzeughersteller Airbus zu seinem Leidwesen diese Woche feststellen musste.

Die Financial Times zitierte am Montag Kleingedrucktes aus der Airbus-Bilanz von 2016, wonach die Behörden in Australien in einer Anzeige Betrugs- und Bestechungsvorwürfe gegen den Konzern erhoben hätten. In der Airbus-Bilanz steht tatsächlich Australia und nicht Austria. Eine Sprecher sagte, es handle sich tatsächlich um einen Tippfehler: „Es sollte Austria und nicht Australia heißen“.

Im Februar hatte bekanntlich die Regierung in Wien formelle Untersuchungen gegen Airbus und das Eurofighter-Konsortium wegen angeblichen Betrugs bei einem zwei Milliarden-Auftrag für Kampfflugzeuge aus dem Jahr 2003 in die Wege geleitet.

Der Tippsler in der Airbus-Bilanz ist der letzte in einer Reihe von Verwechslungen zwischen den beiden Ländern, die im Englischen sehr ähnlich lauten, aber kulturell und geografisch doch große Unterschiede aufweisen. So wurde CNN auf Twitter verspottet, nach dem der Nachrichtensender berichtete, dass Australien eine Grenzzaun zu Sloweien errichtete. 2014 hatte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon einen Versprecher, als er sich bei einer Tagung in Wien für die herzliche Gastfreundschaft der Australier bedankte.

Ob Airbus nun eine korrigierte Bilanz herausgeben werde, ohne die zwei Buchstaben, wollte der Firmensprecher nicht sagen.