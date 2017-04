Textversion

22.04.2017 | 12:42 | (DiePresse.com)

Der ehemalige italienische Premier schuldet der 60-jährigen Veronica Lario Alimente in Höhe von 20 Millionen Euro.

Der seit Jahren anhaltende Streit um die Scheidung zwischen Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi und seiner zweiten Frau Veronica Lario geht in die nächste Runde. Weil Berlusconi seiner Ex-Frau Alimente in Höhe von 20 Millionen Euro schuldet, ließ die 60-jährige Ex-Schauspielerin von einem Gericht ein Bankkonto Berlusconis sperren, berichtete die Tageszeitung "Fatto Quotidiano" am Samstag.

1,4 Millionen Euro monatlich muss Berlusconi seiner Ex-Frau, von der er sich 2009 getrennt hatte, zahlen - seiner Meinung nach zu viel. Der 80-Jährige zog daher vor das Kassationsgericht, die letzte Instanz im italienischen Justizsystem. Die Unterhaltszahlung war 2015 von einem Gericht in der lombardischen Stadt Monza beschlossen worden.

Der Unterhalt für Lario sei "abnorm" und wesentlich höher als Berlusconis Einkommen, behaupten Berlusconis Rechtsanwälte. Lario erwidert, Berlusconi müsse ihr noch 20 Millionen Euro zahlen. Daher beantragte sie das Einfrieren der Bankkonten. Bis zu einem Gerichtsbeschluss über die Höhe der Alimente im Juni soll Berlusconis Bankkonto nicht verfügbar sein, so das Blatt.

Paar trennte sich 2009

Das Paar lebt seit 2009 getrennt und ist seit Februar 2014 geschieden. Bei der Trennung waren Lario von einem Gericht 3,5 Millionen Euro Unterhalt pro Monat zugesprochen worden. Nach der Scheidung wurde dieser Betrag jedoch auf weniger als die Hälfte reduziert. Die Ex-Schauspielerin war mit Berlusconi 20 Jahre lang verheiratet und hat mit ihm drei erwachsene Kinder.

Lario hatte bei einem Mailänder Gericht eine Scheidungsklage eingereicht, in der sie die Untreue ihres Mannes für das Scheitern der Ehe verantwortlich machte. Berlusconi lebt zurzeit mit der 30-jährigen Francesca Pascale zusammen.