26.04.2017 | 12:09 | (DiePresse.com)

Die vierte Staffel der Puls-4-Startup-Show ging am Dienstag zu Ende. Es wurde eine Rekordsumme investiert.

Insgesamt über 6,7 Millionen Euro wurden in der vierten Staffel der Puls-4-Show "2 Minuten, 2 Millionen" in die österreichische Start-Up-Szene gepumpt. Das ist laut Angaben des Senders das höchste Cash-Investment in einer StartUp-Show weltweit. 60 Start-Ups haben in der Staffel um die Gunst der Investoren Hans Peter Haselsteiner, Marie-Helene Ametsreiter, Leo Hillinger, Michael Altrichter, Heinrich Prokop und Daniel Zech gekämpft. Auch in der letzten Sendung der 4. Staffel am Dienstagabend wurde noch einmal kräftig investiert: 520.000 Euro

Mit dem höchsten Investment ging BikerSOS, ein Notfall-System für Motorradfahrer, nach Hause: Sie erhielten 260.000 Euro von Michael Altrichter.

Der Fahrrad-Hersteller My Esel, der individuelle Fahrräder aus Holz fertigt, konnte sich ebenfalls über ein Investment von Altrichter freuen: Die Unternehmer erhielten 250.000 Euro von Michael Altrichter.

Der Kindermodenhersteller Mogo ging ebenfalls nicht mit leeren Händen nach Hause: Das Start-up erhielt 10.000 Euro Mediainvestment von SevenVentures Austria für einen Umsatzanteil während der Bewerbungszeit.

Im Schnitt waren über die gesamte vierte Staffel 214.500 Zuschauer (E 12+) dabei. In Spitzen waren es über 308.400 (14. März 2017). Der durchschnittliche Marktanteil der Staffel betrug 11,6 Prozent bei den 12- bis 49-jährigen. Sowohl in der Durchschnittsreichweite, als auch im Marktanteil, steigerte sich die vierte Staffel um 37 Prozent zur 3. Staffel.



