21.12.2016 | 07:33 | Von Matthias Auer (Die Presse)

KolumneKuba will seine Schulden in Rum abbezahlen. Die Idee hat Tradition: Aus Geldmangel boten Staaten schon Ginseng, U-Boote, Ärzte und Urwälder.

Nach Fidel Castros Tod beginnt Kuba, alte Rechnungen zu begleichen. Da wären etwa jene 270 Mio. US-Dollar Schulden, die das Land in den 1980ern bei der Tschechoslowakei angehäuft an. Die Schulden sollen weg, nur das Geld dafür fehlt in Havanna. Stattdessen soll Prag kubanischen Rum zur Tilgung der Schulden annehmen, schlägt Kuba vor. 2015 lieferte das Land Rum für zwei Mio. nach Tschechien. In gut hundert Jahren hätte Prag das Geld also wieder zurückgetrunken. Es ist nicht bekannt, ob das Land auf den Deal einsteigt. Erfahrung mit Tauschgeschäften hätte es genug.

Denn Tschechien hat auch Nordkorea rund zehn Mio. Dollar geliehen. In der Diktatur sind Devisen naturgemäß knapp, also bot Kim Jong-il 2010 Ginseng zur Begleichung der Schuld. Prag lehnte ab – es wollte lieber Zink haben. In den 1980er-Jahren waren viele Staaten (vor allem im Osten) so knapp bei Kasse, dass Tauschgeschäfte ein gutes Viertel des weltweiten Handels ausmachten. Viele der alten kommunistischen Länder blieben treue Fans des Systems. Der Erfolg ist jedoch überschaubar. 1993 bot Moskau Neuseeland Atom-U-Boote und Kampfjets, um gelieferte Milchprodukte im Wert von 100 Mio. Dollar zu bezahlen. Neuseeland winkte ab und begnügte sich mit einem Drittel der Schuld in Cash. Weniger Skrupel hatte Pepsico, das der Sowjetunion noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs Cola gegen Wodka lieferte. Und Venezuela nimmt noch heute fast alles, was es für sein Öl bekommen kann. Die Dominikanische Republik schickt Bohnen, Nudeln und Zucker. Nicaragua liefert Fleisch, Milch und Hosen. Kuba Lehrer und Ärzte.

Wirklich kreativ ist der Ansatz, intakte Natur gegen Schulden zu tauschen. Bolivien oder Costa Rica haben etwa zig Millionen an Schulden „abgearbeitet“, indem sie versprochen haben, ihre Regenwälder nicht zu zerstören. Endlich ein Ansatz, der auch hierzulande funktioniert. Für ein paar Milliönchen verspricht Österreich sicher gern, die Alpen nicht abzutragen und keine Kunststoffteilchen mehr in die Donau zu schütten. Sonst liefern wir eben, wovon wir immer zu viel haben: Mozartperücken und Milch.

