22.12.2016 | 14:59 | (DiePresse.com)

Statt 3,2 Prozent könnte das US-BIP heuer sogar um 3,5 Prozent wachsen.

Die US-Wirtschaft wächst stärker als bislang gedacht. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt aufs Jahr hochgerechnet um 3,5 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Das ist der stärkste Zuwachs seit Sommer 2014. Bislang war es von nur 3,2 Prozent ausgegangen, nach 1,4 Prozent im Vorquartal. Grund für die Aufwärtskorrektur: Die Konsumausgaben stiegen etwas kräftiger als bislang angenommen.

Im November steigerten die Verbraucher ihre Ausgaben jedoch nur moderat. Der private Konsum zog zum Vormonat um 0,2 Prozent an. Im Oktober war der Zuwachs nach revidierten Daten noch doppelt so groß. Die Verbraucherausgaben stehen für rund 70 Prozent der US-Wirtschaftskraft. Die Notenbank hat angesichts der rund laufenden Konjunktur ihren Leitzins erstmals seit einem Jahr erhöht. Für 2017 fasst sie drei weitere Anhebungen ins Auge. Die Währungshüter erwarten, dass die Wirtschaftsleistung nächstes Jahr um zwei Prozent zulegen wird. Viele Experten rechnen damit, dass die geplanten Steuersenkungen und ein billionenschweres Infrastrukturprogramm des künftigen US-Präsidenten Donald Trump der Konjunktur zusätzlichen Schub verleihen werden.

Die Fed schaut jedoch nicht nur auf den Konsum, sondern ebenso auf die Inflation. Die Preise bei den persönlichen Verbraucherausgaben (PCE) - also ohne Energie- und Nahrungsmittelkosten - zogen im Vergleich zum November 2015 um 1,6 Prozent an. Dieser Wert liegt unter dem Zielwert der Fed, die 2,0 Prozent anstrebt.

Dämpfer für die Industrie

Die US-Industrie hat im November kräftig an Neugeschäft eingebüßt. Die Bestellungen für langlebige Güter - vom Toaster bis zum Flugzeug - sanken zum Vormonat um 4,6 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Minus von 4,7 Prozent gerechnet, nach einem Anstieg von 4,8 Prozent im Oktober. Klammert man allerdings die schwankenden Aufträge von Verkehrsgütern aus, kletterten die Bestellungen insgesamt um 0,5 Prozent.