23.12.2016 | 08:59 | (DiePresse.com)

Die deutsche Regierung will einem Medienbericht zufolge die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vorantreiben.

Die deutsche Regierung will nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" das automatisierte Fahren in Deutschland mit einer Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vorantreiben. Ein entsprechender Entwurf erlaube, dass "das technische System in bestimmten Situationen die Fahrzeugsteuerung übernehmen kann", berichtete das Blatt am Freitag.

Das Papier stelle erstmals die Regeln für den Einsatz solcher Fahrsysteme auf und schaffe so die Bedingung für den Alltagseinsatz auf deutschen Straßen. Der Mensch solle aber auch beim Einsatz des Computers grundsätzlich die letzte Verantwortung behalten. Automatische Systeme müssten "jederzeit durch den Fahrzeugführer übersteuerbar oder deaktivierbar" sein. Der Gesetzentwurf befinde sich derzeit noch in der Ressortabstimmung, zitierte die Zeitung das federführende Verkehrsministerium.