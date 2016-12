Textversion

26.12.2016 | 18:00 | (Die Presse)

Die deutschen Konzerne haben 2016 wieder gut verdient. Aber im kommenden Jahr steigen die wirtschaftlichen Risken, warnen die deutschen Kreditversicherer und prognostizieren daher mehr Pleiten.

Frankfurt. 2016 war ein gutes Jahr für die 100 größten Konzerne Deutschlands: Nach einem Gewinneinbruch im Vorjahr haben sie in den ersten neun Monaten das operative Ergebnis um 24 Prozent auf 89,4 Mrd. Euro gesteigert. Besonders gut lief es für die Autokonzerne, heißt es in einer neuen Studie der Unternehmensberatung EY: Daimler liege mit 9,4 Mrd. Euro vor VW (8,7 Mrd. Euro), der Deutschen Telekom (8,3 Mrd. Euro) und BMW (7,6 Mrd. Euro).

Die starken Umsatzeinbrüche bei Energieversorgern (minus 14 Prozent) und Chemieunternehmen (minus 16 Prozent) haben generell zu einem Umsatzrückgang von 2,7 Prozent auf 1,2 Billionen Euro geführt. „Während viele Unternehmen im Vorjahr noch massiv von Währungseffekten profitierten, fiel der schwache Euro in diesem Jahr als Umsatzturbo aus“, erklärte Mathieu Meyer, Mitglied der Geschäftsführung bei EY. Trotz der verhaltenen Umsatzentwicklung stockten zwei Drittel der Topunternehmen ihre Belegschaft auf. Insgesamt beschäftigten die deutschen Schwergewichte zum 30. September rund 4,84 Millionen Menschen – das waren 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

Verheißt das gerade zu Ende gehende Jahr aber nur eine kurze Entspannung vor dem nächsten Sturm? Die deutschen Kreditversicherer sehen zwar nicht ganz schwarz, stellen sich jedoch auf steigende wirtschaftliche Risken ein. Damit eng verbunden: Nach sieben Jahren mit rückläufigen Insolvenzzahlen rechnen die Experten in Deutschland mit einem Ende des positiven Trends. Weltweit wird sogar ein Anstieg der Firmenpleiten erwartet. „Der Brexit, ein möglicher Protektionismus in den USA und Unsicherheiten, die mit einer Vielzahl von Wahlen einhergehen, könnten die Unternehmen belasten und zu einem Wiederanstieg der Insolvenzen führen“, sagt Michael Bretz, Leiter der Wirtschaftsforschung bei der Creditreform.

Brexit und Stahlkrise

In das gleiche Horn bläst der Risikovorstand von Euler Hermes, Ulrich Nöthel. Er führt neben dem wachsenden Protektionismus auch Überkapazitäten, etwa in der Stahlindustrie, an. Davon betroffen seien neben den USA, China und Großbritannien auch Schwellenländer wie die Türkei und Staaten in Südamerika. Der Textileinzelhandel wiederum sei durch das Internet unter Druck.

Während die Creditreform für 2017 in Deutschland davon ausgeht, dass sich die Insolvenzzahlen bei 20.000 bis 21.000 einpendeln werden, was einer Stagnation entspräche, erwartet Euler Hermes einen Anstieg auf 22.200. Der durch Pleiten verursachte Schaden werde steigen, da verstärkt wirtschaftlich bedeutende Unternehmen in eine Schieflage gerieten.

Schon heuer hat es in Deutschland einige größere Unternehmen erwischt – unter anderem das Modeunternehmen Steilmann, das nur fünf Monate nach dem Börsengang in die Insolvenz schlitterte. Und nach dem Tod von Mitgründer Thomas Wagner kam das Aus für das Reiseportal Unister. (eid/ag.)