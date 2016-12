Textversion

27.12.2016 | 12:34 | (DiePresse.com)

Für 2,3 Milliarden Euro haben österreichische Konsumenten 2016 im Internet eingekauft und damit 200 Millionen mehr ausgegeben als noch im Vorjahr.

Einkaufen im Internet liegt im Trend. Und so konnten Online-Händler in diesem Jahr erneut ein deutliches Plus von neun Prozent (200 Millionen Euro) für sich verbuchen: Statt 2,1 Milliarden wie noch im Jahr 2015, gaben Verbraucher, dem EHI Retail Institute zufolge, dieses Jahr alleine bei den 250 führenden Online-Shops 2,3 Milliarden Euro für Online-Bestellungen aus. Im direkten Vergleich mit Deutschland und der Schweiz liegt Österreich damit jedoch weit abgeschlagen auf Rang drei: Deutsche Internethändler nahmen in diesem Jahr 62,45 Milliarden Euro ein, Online-Shops aus der Schweiz umgerechnet 5,6 Milliarden Euro.

Das Verbraucherforum Preisjäger hat 2,96 Millionen von ihm im Jahresverlauf vermittelte Käufe in Österreich und 6,55 Millionen Besuche seiner Seite unter die Lupe genommen. Daraus ergab sich folgendes Ergebnis:



Mehr als Hälfte kaufte mobil im Internet ein

Smartphones sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir nutzen sie zum Telefonieren, Spielen, Fotografieren, Versenden von Nachrichten, um von A nach B zu finden – und zunehmend auch zum Einkaufen im Internet: Mit 57,99 Prozent aller 6,55 Millionen Preisjäger-Besucher nutzte in diesem Jahr erstmals mehr als die Hälfte der Konsumenten ein mobiles Endgerät.

Gegenüber dem Jahr 2015 stieg der Anteil der „mobilen Konsumenten“ um satte 20,47 Prozent. Besonders oft kauften Konsumenten dabei online über ihr Smartphone ein: 49,02 Prozent der Besucher nutzten ein Smartphone, 8,97 Prozent ein Tablet. Notebooks und Desktop-Computer hatten in diesem Jahr einen Reichweitenanteil von nur noch 42 Prozent – ein Minus von 20,47 Prozent gegenüber dem Jahr 2015.

Montags zwischen 10 und 13 Uhr

Der umsatzstärkste Wochentag war – wie schon in den Vorjahren – auch in diesem Jahr der Montag: 15,9 Prozent der Konsumenten kauften montags online ein, 15,36 Prozent dienstags. Vergleichsweise umsatzschwach war hingegen das Wochenende. Sonntags bestellten nur 12,82 Prozent der Österreicher im Netz, samstags sogar gerade einmal 11,69 Prozent.

Etwas jeden fünften Euro dürften Verbraucher vormittags zwischen 11 und 13 Uhr ausgegeben haben: 17,99 Prozent der Östereicher kauften zu dieser Zeit online ein. Ähnlich umsatzstark waren die frühen Abendstunden: Zwischen 19 und 22 Uhr bestellten dieses Jahr 17,55 Prozent der Konsumenten im Internet.