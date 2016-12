Textversion

28.12.2016 | 18:34 | Von unserem Korrespondenten Andreas Fink (Die Presse)

In Brasilien nimmt die wirtschaftliche Misere kein Ende. Die Arbeitslosigkeit steigt auf fast zwölf Prozent, die Wirtschaftsleistung lässt nach. Hinzu kommen Korruptionsvorwürfe.

Buenos Aires. Die Freude währte nur kurz. Wenige Tage vor Weihnachten konnte Michel Temer das strikteste Spargesetz der vergangenen 30 Jahre endlich durch den Senat bringen, ein Kernstück seiner Reformagenda und deutliches Ausrufezeichen für die Investoren. Doch nur wenige Stunden später musste Brasiliens Präsident den Rücktritt eines seiner engsten Berater entgegennehmen. José Yunes, seit Jahrzehnten Temers Freund und Strippenzieher, soll eine illegale Millionenspende des Großkonzerns Odebrecht angenommen haben.

Brasilien droht eine neue Regierungskrise. Die wirtschaftlichen Indikatoren sind weiter ernüchternd – die Wirtschaftsleistung wird heuer voraussichtlich um 3,5 Prozent nachlassen, das Budgetdefizit erreicht beängstigende zehn Prozent, und die Arbeitslosigkeit stieg auf fast zwölf Prozent. Aber das sind tatsächlich eher Auswirkungen als Gründe für die brasilianische Malaise. Deren Entzündungsherd schwelt weiter im Regierungsviertel der Hauptstadt, Brasília.

Als der vorherige Vizepräsident, Michel Temer, Mitte Mai die Regierungsgeschäfte antrat, verkündete er zwei Botschaften: Erstens, er werde die verbleibenden zweieinhalb Jahre Legislatur nutzen, um den Reformstau abzubauen. Und zweitens, er verzichte 2018 auf eine Kandidatur, darum könne er die gesamte verbleibende Zeit nutzen, ohne wahltaktische Rücksichten nehmen zu müssen. Gemeinsam mit seinem Finanzminister, Henrique Meirelles, kündigte Temer im Mai an, Haushaltsdisziplin in die Verfassung zu schreiben und das Pensionssystem zu reformieren, dessen enorme Kosten als Hauptverursacher des Budgetdefizits gelten. „Wir müssen ausmisten“, sagte Meirelles.

15 weitere Austeritätsjahre

Doch dann geschah wenig. Erst als die Arbeiterpartei bei der Kommunalwahl Anfang Oktober die schlimmste Schlappe ihrer Geschichte einfuhr, brachte Temer die „Pac do teto“ ins Parlament: jene Verfassungsergänzung, die es dem Staat in den fünf kommenden Jahren verbietet, das Budget stärker zu erhöhen als im Rahmen der Inflation. Und die für 15 weitere Jahre Austerität diktiert. Um diesem Regelwerk Verfassungsrang zu geben, musste die Regierung es jeweils zwei Mal durch den Kongress und den Senat bringen. Am Abend des 13. Dezember wurde die Mutter aller Reformen durchgebracht.

Doch womöglich war das nur ein Pyrrhussieg. Denn Senatspräsident Renan Calheiros, ein Parteifreund von Temer, wurde inzwischen vom Generalstaatsanwalt in einem Korruptionsfall angeklagt – und dieser betrifft den Schmiergeldsumpf um den halbstaatlichen Ölriesen Petrobras. Der Senatspräsident soll 2010 von der Baufirma Serveng 800.000Reais angenommen haben, damals knapp 200.000 Euro. Für ihn ist dies die erste Anklage im Zusammenhang mit Petrobras, aber es laufen weitere Ermittlungen gegen ihn. Und es könnten noch einige dazukommen. Denn Brasília wartet auf das große Beben. Am 9. Dezember veröffentlichte das Nachrichtenmagazin „Veja“ Teile der Kronzeugenaussage von Cláudio Melo, dem früheren Direktor für institutionelle Beziehungen von Odebrecht, Südamerikas größter Baufirma. Im März waren die Ermittler des Petrobras-Schemas auf das Büro des Kontaktpflegers Melo gestoßen. Und hatten dort eine Liste mit den Namen von über 200 Politikern aus 21 Parteien entdeckt.

Nach diesem Fund beschloss der Konzern, reinen Tisch zu machen. Seither wartet Brasilien auf das Resultat dieser Kooperationsbereitschaft, die 77 Topmanager dazu veranlasst hat, Kronzeugenaussagen zu formulieren. So konnten die Ermittler des Petrobras-Schemas in immer höhere Sphären der Macht vorstoßen. Nun wurde Ex-Staatschef Lula da Silva bereits zum vierten Mal von der Staatsanwaltschaft angeklagt: wegen Korruption und Geldwäsche.

Kronzeuge packt aus

Aber auch die aktuelle Staatsspitze steht in Verdacht, seitdem der Kronzeuge Melo dargelegt hat, dass der damalige Vizepräsident Temer ihn im Mai 2014 um eine Wahlkampfspende von zehn Millionen Reais gebeten habe, also etwa drei Millionen Euro. Odebrecht zahlte offenbar den Betrag. Ein Teil dieser Summe wurde als Spende für den PMDB-Kandidaten in São Paulo deklariert. Der Rest sei in bar übergeben worden, und zwar an Temers Intimus Yunes, so der Kronzeuge Melo. Die Nervosität nach dem Bekanntwerden multiplizierte sich, nachdem die große Tageszeitung „Folha de São Paulo“ meldete, dass CEO Marcelo Odebrecht die Darstellung seines Lobbyisten bestätigt habe. Der im März verurteilte Firmenchef gab zudem an, dass an dem Treffen fünf Monate vor den Präsidentschaftswahlen auch Eliseu Padilha teilgenommen habe, Brasiliens aktueller Kabinettschef im Ministerrang.

Unpopulärer Präsident

Sowohl Temer als auch Padilha bestritten alle Vorwürfe, aber der Rückzug des Vertrauten Yunes half ihnen nicht sonderlich bei ihrer Argumentation. Temer sei aus Reihen der Regierungskoalition sogar ein Rücktritt nahegelegt worden, meldeten mehrere Medien.

Tatsächlich lag die Zustimmungsrate des Präsidenten schon vor dem Bekanntwerden der Vorwürfe bei miserablen zehn Prozent. Doch Temer selbst signalisierte keine Rücktrittsabsichten. Darum wird allgemein damit gerechnet, dass er im Präsidentenpalast ins neue Jahr wechselt. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens muss Brasiliens oberstes Gericht die 77 Odebrecht-Kronzeugenaussagen akzeptieren, ehe diese gerichtlich verwendet werden können. Das werde frühestens im März geschehen. Zweitens dürfte Temers Koalition in der Verfassung nachgelesen haben. Diese verlangt, dass 90 Tage nach dem Rücktritt des Vizepräsidenten Neuwahlen abzuhalten seien – aber nur dann, wenn der Rücktritt in der ersten Hälfte der Legislatur geschieht. Sollte der Vize danach abdanken, muss der Kongress einen neuen Staatschef küren. Am Silvestertag endet die erste Hälfte der Legislatur. Brasiliens politische Klasse kann also darauf hoffen, dass sie zumindest um Neuwahlen herumkommt.