30.12.2016 | 17:48 | Von Norbert Rief und Gerhard Hofer (Die Presse)

2017 könnte für Österreichs Wirtschaft ein Jahr der Hoffnung werden.

Wien. 2016 war das Jahr der Steuerreform für die Bürger, 2017 werden die Unternehmen entlastet. Ab 1. Jänner wird der Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (Flaf) um 0,4 Prozentpunkte von 4,5 auf 4,1 Prozent gesenkt.

Auf das Jahr gerechnet bringt das den österreichischen Unternehmen eine Entlastung in Höhe von etwa 500 Millionen Euro. Im Jänner 2018 sinkt der Flaf-Beitrag um weitere 0,2 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent. Im Vergleich zum Jahr 2014 erspart sich die heimische Wirtschaft dann mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr (gesenkt wurde seit damals neben dem Flaf-Beitrag auch jener zur Unfallversicherung – um 0,1Prozentpunkte – und zum Insolvenzentgeltfonds – um 0,2 Prozentpunkte).

Mit gesamt 175 Millionen Euro für 2017 und 2018 wird der Investitionszuwachs bei Klein- und Mittelbetrieben gefördert (bauliche Maßnahmen, neue Maschinen). Für kleinere Unternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitern gibt es für einen Investitionszuwachs zwischen 50.000 und höchstens 450.000 Euro eine Prämie von 15 Prozent. Für Unternehmen mit bis zu 249 Mitarbeitern werden Investitionen von mindestens 100.000 Euro bis höchstens 750.000 Euro mit einer zehnprozentigen Prämie gefördert.

Um Start-ups zu fördern, hat sich die Regierung auf ein 185-Millionen-Euro-Paket geeinigt, das in den kommenden drei Jahren wirkt. Wesentlichste Hilfe für Start-ups ist die Förderung von Lohnnebenkosten. Ab 1. Jänner können sich junge innovative Unternehmen die Lohnnebenkosten für die ersten drei Angestellten zum Teil zurückholen. Nachweislich gezahlte Dienstgeberbeiträge werden einmal im Jahr gefördert, ein einzelnes Unternehmen kann maximal 125.000 Euro bekommen.

Damit die Start-ups nicht nach Ablauf der drei Jahre von plötzlichen Ausgaben überrascht werden, schmilzt die Förderung jährlich. Im ersten Jahr werden die Lohnnebenkosten zur Gänze ersetzt, im zweiten Jahr zu zwei Dritteln und im dritten Jahr zu einem Drittel. Mit der Maßnahme sollen 3000 Jobs im Jahr geschaffen werden.

Bei der viel diskutierten Registrierkasse kommt es 2017 erneut zu einer Änderung. Mit 1. April müssen alle Kassen mit technischen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet sein. Damit sollen Manipulationen der in der Registrierkasse gespeicherten Daten unmöglich werden.

Der Manipulationsschutz wird am Beleg als computerlesbarer QR-Code sichtbar. Hinter dem QR-Code verbirgt sich eine individuelle Signatur des jeweiligen Unternehmers. Mit dieser Signatur werden die Barumsätze der Registrierkasse in chronologischer Reihenfolge miteinander verkettet. Eine mögliche Datenmanipulation würde daher die chronologische Barumsatzkette unterbrechen und wäre somit nachweisbar.

„Positives Momentum nutzen“

Gleichzeitig mit der Entlastung der Unternehmen bahnt sich in Österreich 2017 auch ein neuer Beschäftigungsrekord an. Laut einer Studie des Wirtschaftsprüfers EY werden im neuen Jahr etwa 46.000 neue Jobs geschaffen werden. Die Zahl der Beschäftigten werde von 4,35 auf 4,39 Millionen steigen. In den vergangenen zehn Jahren wurden hierzulande mehr als 300.000 Arbeitsplätze geschaffen. Nur auf dem Höhepunkt der Finanzkrise gab es kurzfristig weniger Beschäftigung in Österreich.

Trotzdem bleibt die Arbeitslosigkeit weiterhin für österreichische Verhältnisse hoch. „Österreich war viele Jahre lang gemeinsam mit Deutschland das Land mit der geringsten Erwerbslosigkeit in der Eurozone. Während Deutschland diese Erfolgsgeschichte aufgrund einer hervorragenden Exportstatistik immer noch weiterschreibt, steigen in Österreich seit fünf Jahren die Erwerbslosenzahlen an“, sagt Helmut Maukner, Country Managing Partner bei EY Österreich.

Im heurigen Jahr lag die Erwerbslosenquote laut Eurostat-Berechnung hierzulande bei 6,1 Prozent. Das ist mittlerweile Rang fünf in der Eurozone. „Unsere Wirtschaft braucht dringend starke Impulse für Wachstum und Beschäftigung, um diesen Abwärtstrend zu stoppen“, sagt Maukner. Tatsächlich zeichne sich aber ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit im kommenden Jahr ab, sagen die EY-Experten. Ihrer Studie zufolge könnte die Erwerbslosenquote 2017 auf 5,6 Prozent sinken. Das wäre Rang vier hinter Deutschland (vier Prozent), Estland (fünf Prozent) und den Niederlanden (5,5 Prozent). „Auch wenn das auf den ersten Blick nur wie der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein wirkt, ist es doch ein positives Momentum, das es zu nutzen gilt, um eine spürbare Entlastung auf dem Arbeitsmarkt herbeizuführen“, sagt Maukner.

Trotz hoher Arbeitslosigkeit finden viele Unternehmer nicht das geeignete Personal. Laut einer EY-Umfrage unter 900 Unternehmern in Österreich haben 74 Prozent der Befragten momentan große Schwierigkeiten, geeignete Mitarbeiter zu finden. „Viele Arbeitgeber suchen händeringend nach hoch qualifizierten Mitarbeitern und können freie Stellen nicht besetzen“, sagt Maukner und verweist darauf, dass der Arbeitsmarkt in manchen Regionen leer gefegt sei.

Ein weiteres Risiko berge der „deutliche Anstieg“ der Inflationsrate im kommenden Jahr, sagte am Freitag Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny. Die beschleunigte Teuerung werde für Österreich „Herausforderungen für die Wettbewerbsfähigkeit und die Reallohnentwicklung“ bringen. Laut Notenbank dürfte die Inflation nach 0,9 Prozent in diesem Jahr auf 1,5 Prozent steigen. Ein stabiler Wirtschaftsaufschwung sei nur möglich, wenn die öffentliche Hand die niedrigen Zinssätze nutze, um die öffentlichen Defizite und die Schuldenquote zu verringern.