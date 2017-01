Textversion

02.01.2017 | 18:00 | (Die Presse)

Nur 0,5 Prozent der Neuwagen hatten 2016 einen Elektromotor. Auch Deutsche kaufen verhalten.

Wien. Rund 286.000 Pkw wurden von Jänner bis November 2016 in Österreich neu zugelassen. Davon hatten nur 0,5 Prozent – 1546 Wagen – einen reinen E-Motor. Dabei sollen in Österreich im Jahr 2020 bereits 200.000 E-Autos auf den Straßen unterwegs sein, ginge es nach den Plänen ehemaliger Umwelt- und Verkehrsminister.

Auch in Deutschland wird ein halbes Jahr nach Einführung der Elektroautokaufprämie noch kein reges Interesse verzeichnet. Bis 1. Jänner 2017 wurden 9023 Anträge auf eine Prämie gestellt, wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle am Montag mitteilte. Die Prämie kann in Deutschland seit Anfang Juli beantragt werden und beträgt pro Fahrzeug bis zu 4000 Euro. Bund und Hersteller teilen sich die Kosten von insgesamt 1,2 Milliarden Euro. Mit ihr soll eigentlich die Nachfrage nach E-Autos angekurbelt werden. Die Bundesregierung erwartete zum Start, dass so der Kauf von „mindestens 300.000 Fahrzeugen“ angeschoben wird. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) äußerte sich sicher, dass sich die Technologie durchsetzen werde.

Trotz der bisher schwachen Nachfrage ist sich Jörg Hofmann, der Chef der deutschen IG Metall, sicher, dass die Umstellung auf reine Elektroantriebe wesentlicher schneller erfolgen werde als noch vor wenigen Jahren angenommen: „Wenn die Aussagen der Hersteller zutreffen, werden wir viel schneller in die Vollelektrifizierung gehen, und der Hybrid wird nur noch in der Premiumklasse weiterhin eine Rolle spielen. Das wirft für die Volumenhersteller ein ganz anderes Szenario auf.“

Umschulungen „zwingend“

Man könne derzeit nicht sicher sagen, zu welchem Zeitpunkt welche Jobs wegfallen. Von den rund 880.000 Beschäftigten der deutschen Autobauer seien rund 250.000 im Antriebsbereich tätig. Viele Beschäftigungsprobleme würden durch die demografische Entwicklung wie anstehende Pensionswellen gelöst. Es sei aber zwingend nötig, die übrigen neu zu qualifizieren. (ag./red.)