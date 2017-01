Textversion

04.01.2017 | 07:32 | von unserem Korrespondenten Hans-Jörg Schmidt (Die Presse)

Viele Tschechen machen Schulden, und zwar nicht für eine Wohnung oder ein Auto, sondern für kleine Extras. Zwei Drittel der Einkommen liegen unter 1000 Euro. Das macht jede unerwartete Ausgabe zu einem Problem.

Prag. Die tschechischen Bankfilialen sind derzeit stark frequentiert. Das trifft auch auf die Filiale der Raiffeisenbank im Prager Bezirk Nusle zu. Lukas und Anna gehören zu denen, die dort geduldig auf ihren Gesprächstermin warten. „Wir wollen um einen Kredit bitten, weil das Einkommen für einen Winterurlaub nicht ausreicht“, verrät der Mittzwanziger Lukas freimütig.

Beide sind erst Anfang des vergangenen Jahres aus Südmähren in die Hauptstadt gezogen, haben dort eine Wohnung gekauft. Dann wurde Anna schwanger und bekam eine Tochter. „Drei Jahre setze ich mit der Arbeit aus, Lukas ist jetzt Alleinverdiener. Um die Kredite für die Wohnung zu bedienen, reicht sein Einkommen locker, aber für Extras wie eine Urlaubsreise brauchen wir zusätzlich Geld“, erzählt Anna. Sie hat vor ihrer Babyzeit im Schichtbetrieb an einer Tankstelle gearbeitet und dort mit allen Zulagen monatlich 15.000 Kronen (rund 550 Euro) verdient. Ein Hungerlohn auch für tschechische Verhältnisse. Aber durchaus auch in anderen Branchen üblich, vor allem im Gaststättengewerbe und im Handel.

Sechs Prozent gelten als arm

Zwar ist das Durchschnittseinkommen der Tschechen im dritten Quartal 2016 um 4,5 Prozent auf nunmehr 27.220 Kronen (1000 Euro) gestiegen. Aber zwei Drittel der Tschechen kommen an diesen Durchschnittswert nicht heran. Immerhin ist der Trend bei den unteren und mittleren Einkommen positiv. Diese Löhne und Gehälter wuchsen in besagtem Zeitraum um 5,1 Prozent.

Nur sechs Prozent der Tschechen gelten als arm. Das ist innerhalb der EU ein niedriger Wert. Aber 30 bis 40 Prozent darüber hinaus bekommen schon Probleme, sobald eine unerwartete Ausgabe in Höhe von etwa 10.000 Kronen erforderlich wird, etwa für einen neuen Kühlschrank oder eine neue Waschmaschine. Diese Tschechen können sich de facto auch keine Urlaubsreise leisten, leben von einem Gehalt zum nächsten. Und sie sind auch die häufigsten Schuldner bei den Banken. „Sie laufen Gefahr, in einen Schuldenkreislauf zu geraten“, sagt der Soziologe Daniel Prokop.

Zu den größten Schuldnern für Reisen, Geschenke und andere kleine Extras gehören junge Leute zwischen 18 und 26 Jahren. 27 Prozent von ihnen liehen sich auch vor den Festtagen mehr als 10.000 Kronen. Besonders schwer haben es auch Pensionisten und Alleinerziehende, vorrangig Frauen. Teilzeitarbeit ist längst nicht so verbreitet wie in Österreich. Es gibt auch nicht ausreichend viele Kindergartenplätze in Tschechien. Und was die Pensionisten betrifft: Viele von ihnen verdienen sich regelmäßig ein Zubrot als Gärtner, Nachtwächter oder Kontrollpersonal in Museen, weil sie sonst nicht über die Runden kämen.

Weit größer als in anderen EU-Ländern ist in Tschechien die Abhängigkeit der Qualifikation von den elterlichen Verhältnissen. Kinder aus finanziell schwachen Familien erreichen selten die Reife für ein Studium an einer Universität. Umgekehrt bedeutet das, dass etwa im Jahr 2013 Hochschulabsolventen neunmal weniger Gefahr liefen, in existenzielle Nöte zu geraten als Menschen mit einer einfachen Schulbildung. Im Rahmen der EU war diese Gefahr nur fünfmal so hoch. „Armut vererbt sich“, sagt der Soziologe Daniel Prokop. „43 Prozent der Menschen bei uns, die nach 1989 aufwuchsen und als arm gelten, sind schon in arme Familien geboren worden.“

Lukas und Anna haben übrigens ihren Wunschkredit problemlos erhalten. Einen glücklichen Eindruck machen sie dennoch nicht. Lukas: „Inkassounternehmen stehen schnell vor der Tür, um Schulden einzutreiben. Hoffentlich haben wir uns mit dem Kredit nicht übernommen.“