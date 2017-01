Textversion

08.01.2017 | 18:00 | Von Christian Höller (Die Presse)

In Deutschland ist die Inflation unerwartet stark gestiegen. Und das ausgerechnet in einem Wahljahr. Die deutsche Politik erhöht daher den Druck auf die EZB, die Zinsen anzuheben.

Frankfurt/Berlin. Das Thema ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch brisant: In der Vorwoche wurde bekannt, dass die Inflation in Deutschland zur Jahreswende von 0,8 Prozent auf 1,7 Prozent gestiegen ist. Das ist der höchste Wert seit 2013. Anleger sprechen von einer „Blitzinflation“. Waren und Dienstleistungen kosteten im Dezember 2016 im Schnitt um 1,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das ist der größte Sprung seit 23 Jahren. Ökonomen erwarten auch in diesem Jahr steigende Preise. „Die Inflation feiert ein Comeback“, sagte Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank zur Nachrichtenagentur Reuters.

Der überraschend starke Anstieg der Inflation bei gleichbleibend niedrigen Zinsen könnte im Herbst die Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefährden. Deutsche Politiker fordern daher die EZB auf, die ultralockere Geldpolitik zu beenden und die Zinsen anzuheben. Bayerns Finanzminister, Markus Söder (CSU), sagte dem „Handelsblatt“, die Zinspolitik der EZB sei „verheerend für den deutschen Sparer“.

„Die 36-Milliarden-Sauerei“

Die „Welt“ titelte am gestrigen Sonntag: „Die neue Angst vor der Inflation“ und gab Anlegern Ratschläge, was sie jetzt tun müssen, um ihr Geld zu schützen. Die „Bild“, Deutschlands meistgelesene Zeitung, kritisierte die „36-Milliarden-Sauerei“. So viel habe die Minizinspolitik die deutschen Sparer gekostet. Daher forderte die „Bild“: „Rauf mit den Zinsen!“ Millionen Sparer würden nun richtig draufzahlen. Ihr Erspartes werde entwertet, während die Regierungen der Euroländer weiter günstig wie nie neue Kredite aufnehmen können.

Clemens Fuest, Präsident des deutschen Ifo-Instituts, meinte zu Jahresbeginn, dass 2017 „das allerschlechteste Jahr für Kleinsparer seit Langem“ werde.

Schuld daran sei die steigende Inflation, während die Zinsen weit darunter blieben. „Das heißt, das Vermögen der Bürger wird so stark wie lang nicht mehr entwertet“, so Fuest.

Für die Europäische Zentralbank wird das Dilemma immer größer. Denn viele Euroländer wie etwa Italien und Frankreich haben wirtschaftliche Probleme. Die Eurozone brauche daher laut EZB-Direktor Benoît Cœuré „immer noch ihre Medizin – eine konjunkturstützende Geldpolitik mit niedrigen Zinsen“. Vor allem Italien entwickelt sich zum Sorgenkind der Eurozone. Die Staatsschulden sind auf 133 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gestiegen.

Damit ist Italien nach Griechenland das am zweithöchsten verschuldete Mitglied der Eurozone. Hinzu kommen die Probleme bei italienischen Großbanken. 2017 soll die Wirtschaft in Italien nur um 0,9 Prozent zulegen. Die EZB kann daher die Zinsen nicht so einfach anheben, sonst würde sich die Krise in Italien weiter verschärfen. Denn für viele italienische Banken ist es überlebenswichtig, dass sie sich von der EZB Geld zum Nulltarif ausborgen können. Auch die Regierung in Rom ist angesichts der hohen Staatsverschuldung darauf angewiesen, dass die zu zahlenden Zinsen niedrig bleiben.

Auf der anderen Seite stehen Sparer in Österreich und in Deutschland, die durch das Vorgehen der EZB viel Geld verlieren. Haupttreiber für die Inflation ist derzeit der Ölpreisanstieg, den die Notenbanker allerdings nicht beeinflussen können.

Ölpreis als Unsicherheitsfaktor

Die Eurozone profitierte lang davon, dass der Ölpreis am Boden lag. Doch im Dezember 2016 haben sich die Opec-Länder und Russland darauf geeinigt, die Fördermenge zu reduzieren. Dies sorgte zuletzt für einen deutlichen Anstieg des Ölpreises.

Um die Wirtschaft anzukurbeln, hält die EZB nicht nur die Zinsen künstlich niedrig, sondern sie kauft auch Wertpapiere auf. Vor Kurzem gaben die EZB-Banker bekannt, dass diese Aktion bis Ende 2017 verlängert wird, allerdings soll der Umfang reduziert werden. Statt monatlich 80 Milliarden Euro will die EZB Anleihen für 60 Milliarden Euro aufkaufen. Das EZB-Programm ist umstritten. Kritiker behaupten, dass die niedrigen Zinsen für die Staaten kein Anreiz seien, ihre Schulden abzubauen.