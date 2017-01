Textversion

09.01.2017 | 18:00 | von Christian Höller (Die Presse)

Um den Wirtschaftsstandort zu verbessern, plant Oberösterreich bis 2020 verschiedene Maßnahmen. Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Förderung der Luftfahrtindustrie.

Linz. Es gibt wenige Branchen, die so starke Wachstumsraten verzeichnen wie die Luftfahrtindustrie. Prognosen des Internationalen Luftverkehrsverbands IATA zufolge wird die Zahl der Fluggäste von derzeit vier Milliarden bis 2035 auf 7,2 Milliarden pro Jahr steigen. Vom Wachstum profitieren Flugzeughersteller wie etwa Airbus, Boeing, Bombardier oder Embraer. Laut einer Studie von Boeing werden bis zum Jahr 2034 rund 32.500 bis 38.000 neue Flugzeuge benötigt. Auch viele österreichische Firmen haben das Potenzial erkannt.

Großes Wachstumspotenzial

Derzeit gibt es in Österreich rund 225 Unternehmen, die in der Luftfahrtindustrie (Zulieferer, Wartung und Instandhaltung sowie Dienstleister) tätig sind. Drei Viertel davon sind Klein- und Mittelbetriebe. Das Kernland der heimischen Luftfahrtindustrie ist Oberösterreich, wo die meisten Mitarbeiter aus der Branche tätig sind und auch die meisten Umsätze erwirtschaftet werden.

Allerdings hat Oberösterreich bei einzelnen gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen im Bundesländervergleich seine Topposition verloren. So erreichte Oberösterreich in den vergangenen Jahren beim Wirtschaftswachstum nur einen Platz im Mittelfeld. Um das zu ändern, hat Oberösterreich bis 2020 zentrale Handlungsfelder definiert, mit denen der Standort verbessert werden soll. Dabei nimmt die Luftfahrtindustrie einen wichtigen Stellenwert ein. Ziel ist es, dass sich die in diesem Bereich tätigen Firmen stärker vernetzen.

Bekannt ist vor allem der in Ried im Innkreis ansässige Flugzeugkomponentenhersteller FACC. Auch wenn FACC in der Vergangenheit ins Visier von Internetbetrügern geraten ist, befindet sich der Konzern auf Wachstumskurs. Die Auftragsbücher sind laut Konzernchef Robert Machtlinger voll. 2016 soll der Umsatz zweistellig gewachsen sein. Einer Erhebung der Wirtschaftskammer zufolge gibt es in Oberösterreich mindestens 80 Firmen, die in der Luftfahrt tätig sind. Diese werden in drei Segmente unterteilt:

► Luftfahrtindustrie im engeren Sinn: 20 Firmen sind ausschließlich beziehungsweise vorrangig in der Luftfahrtindustrie tätig. Dazu gehören FACC, Greiner Aerospace, Rora Aviation Systems, Air Ambulance Technologie, Aviation Avonic. Diese Firmen kommen zusammen auf einen Jahresumsatz von zwei Milliarden Euro und beschäftigen 6900 Mitarbeiter.

► Luftfahrtindustrie im weiteren Sinn: Weitere 40 Unternehmen sind zum Teil in der Luftfahrtindustrie tätig. Dazu zählen Miba, Rübig, Teufelberger, Hammerer Aluminium Industries, Hofmann Wärmetechnik. Diese Betriebe haben 8000 Beschäftigte und erwirtschaften einen Jahresumsatz von zwei Milliarden Euro.

► Sonstige Luftfahrtindustrie wie die Bereiche Service und Wartung von Fluggeräten, Fluglinien, Flughäfen, Handel von Flugzeugteilen. In diesem Segment sind 20 Firmen wie Rosenbauer (Hersteller von Löschfahrzeugen für Flughäfen), Globe Air, Avionic Dittel und Aerodynamic Flugzeug & Technik tätig. Diese Betriebe erzielen mit 1600 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von fast 600 Millionen Euro.

Kontakte nach Deutschland

Um die Kräfte zu bündeln, ist eine Reihe von Maßnahmen geplant. Fix sind regelmäßige Netzwerktreffen mit Firmenbesuchen. Vor Kurzem lud BRP-Rotax in Gunskirchen Vertreter aus der Branche ein. BRP-Rotax entwickelt und produziert Motoren, die unter anderem bei Ultraleicht- und Leichtflugzeugen eingesetzt werden. Weiters soll die Sichtbarkeit der oberösterreichischen Luftfahrtindustrie erhöht werden. Dazu stehen Wirtschaftsmissionen, Messebeteiligungen und Zukunftsreisen auf dem Programm. Ende Jänner 2017 fliegen die Oberösterreicher nach Baden-Württemberg, um dort Kontakte zu führenden deutschen Luftfahrtunternehmen zu knüpfen.

Geplant ist auch die Teilnahme der Oberösterreicher an der CFK Convention, einer internationalen Konferenz für Leichtbau und Luftfahrt, die im Mai 2017 in Deutschland stattfindet. Solche Kontakte sind unverzichtbar. Denn viele deutsche Konzerne arbeiten mit österreichischen Zulieferfirmen zusammen. Die deutsche Luftfahrtbranche boomt wie nie zuvor. Zuletzt stiegen die dortigen Umsätze um acht Prozent auf knapp 35 Milliarden Euro. Forciert werden soll in Oberösterreich auch der Bereich Forschung und Entwicklung. So plant das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie eine weitere Ausschreibung von Stiftungsprofessuren, darunter auch im Bereich der Luftfahrt. Aufgrund des bereits an der Johannes-Kepler-Universität vorhandenen Know-how wollen sich die Oberösterreicher darum bemühen, dass sie dabei zum Zug kommen.