Textversion

09.01.2017 | 18:00 | (Die Presse)

Österreich liegt auf Rang acht. Die niedrigste Rate hat Tschechien, gefolgt von Deutschland.

Wien. Die Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union hat im November mit 8,3 Prozent (nach Eurostat-Definition) saisonbereinigt den niedrigsten Wert seit Februar 2009 erreicht. Gegenüber dem Vormonat (8,4 Prozent) ging der Anteil der Joblosen nur leicht zurück. Vor einem Jahr war er mit neun Prozent aber noch deutlich höher.

Österreich lag mit 5,8 Prozent auf Rang acht; der Wert veränderte sich im Vergleich zum Oktober nicht. Am wenigsten Menschen ohne Arbeit gab es in Tschechien (3,7 Prozent), gefolgt von Deutschland (4,1 Prozent). Deutlich niedriger als hierzulande sind die Werte auch in Großbritannien (4,8 Prozent) und den Niederlanden (5,6 Prozent). Die höchsten Quoten verzeichnen weiterhin Griechenland (23,1 Prozent) und Spanien (19,2 Prozent).

Höher fiel der Novemberwert – mit 9,8 Prozent – für die Eurozone aus, hier gab es zum Oktober keine Veränderung. Über das Jahr betrachtet ging die Arbeitslosigkeit in den meisten EU-Ländern zurück. Nur in Italien, Dänemark, Zypern und Estland stieg sie an. Der stärkste Rückgang wurde in Kroatien registriert: von 15,7 auf 11,4 Prozent.

Auch unter Jugendlichen ist die Arbeitslosigkeit auf dem Rückzug – freilich auf einem viel höheren Niveau. Am schlimmsten ist die Situation für die Jungen in Griechenland (46,1 Prozent), Spanien (44,4 Prozent) und Italien (39,4 Prozent). In Österreich fiel die Quote unter Jugendlichen auf 10,4 Prozent, nach 10,9 Prozent im Oktober.

Im internationalen Vergleich steht Europa mit diesen Zahlen nicht gut da. In den USA etwa lag die Arbeitslosigkeit im November nur bei 4,6 Prozent. Damit hat Amerika die Vollbeschäftigung schon fast wieder erreicht. (red.)