12.01.2017 | 18:22 | Von unserem Korrespondenten Thomas Prior (Die Presse)

Unter dem Strich steht ein Plus in Milliardenhöhe. Eine Steuerreform dürfte kommen. Aber die Regierung streitet über den Zeitpunkt.

Berlin. Andere Staaten mögen das Luxussorgen nennen: Deutschland erwirtschaftete im Vorjahr einen Gewinn von 19,2 Milliarden Euro. Es ist der dritte Haushaltsüberschuss in Folge. 2015 gab es ein Plus von 20,9 Milliarden Euro. 2014 waren es 8,6 Milliarden.

Und doch brach am Donnerstag – unmittelbar nachdem die Zahlen vom Statistischen Bundesamt bekannt gegeben worden waren – ein Streit in der Regierung aus. Es geht um die Frage, was der Bund denn nun mit seinem Gewinnanteil von 6,2 Milliarden Euro anfangen soll. Gibt es möglicherweise Spielraum für Steuersenkungen vor der Bundestagswahl im September?

Wenn es nach Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) geht, dann erst danach. Es sei notwendig, die Steuern zu senken, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“. Die nächste Regierung müsse „sowohl an die Lohn- und Einkommensteuer als auch die Unternehmensteuer ran.“ Die CDU habe sich auf Entlastungen von „rund 15 Milliarden Euro“ pro Jahr verständigt. Vorerst will Schäuble mit dem Überschuss aber die Schulden des Bundes – 1,3 Billionen Euro – tilgen.

Den Koalitionspartnern, SPD und CSU, geht das zu langsam. „Mit seinem Tilgungsfetisch“ würge Schäuble „dringend benötigte Investitionen ab“, sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley. Er solle Geld bereitstellen, „um gammelige Schulen und marode Brücken zu sanieren sowie das schnelle Internet auf dem Land auszubauen“. Der Haushaltsexperte der SPD, Johannes Kahrs, sprach sich inzwischen für die Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen aus. Und auch die CSU drängt auf „rasche Steuersenkungen“, wie Bayerns Finanzminister, Markus Söder, der „Bild“-Zeitung sagte. „Wir müssen den Bürgern etwas zurückgeben.“

Flüchtlinge helfen Konjunktur

Der Haushaltsüberschuss ist vor allem auf eine gute Konjunktur, also mehr Steuereinnahmen, zurückzuführen. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im Vorjahr um 1,9 Prozent – der beste Wert seit 2011. Verantwortlich dafür waren vor allem der private Konsum (plus zwei Prozent) und die Mehrausgaben des Staates für die Flüchtlinge (plus 4,2). Außerdem profitierte Deutschland von den Niedrigzinsen und vom politisch eher ungewöhnlichen Umstand, dass reservierte Mittel, etwa für Verkehr und Infrastruktur, nicht ausgeschöpft wurden. Behauptet zumindest das Finanzministerium. Weshalb es die Investitionen auch nicht weiter aufstocken möchte.

Eigentlich müsste der Gewinn in die Rücklagen fließen. So steht es im Gesetz. Mit diesem Geld sollen nämlich die Kosten für die Unterbringung und die Integration der Flüchtlinge gedeckt werden. Allerdings liegen dort schon fast 13 Milliarden Euro – der Bundesüberschuss aus dem Jahr 2015, der dann doch nicht gebraucht wurde. Weil vergangenes Jahr deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind als 2015. Und weil Länder und Kommunen offenbar mit jenen neun Milliarden Euro ausgekommen sind, die ihnen der Bund für die Flüchtlingshilfe überwiesen hat. Das wiederum erklärt, warum dessen Plus deutlich geringer ausfiel als im Jahr 2015.

Gute Nachrichten gab es gestern auch vom Tourismus. Zwischen Jänner und November 2016 wurden 420,2 Millionen Nächtigungen in Deutschland gezählt. Im Gesamtjahr dürften es (hochgerechnet) 448 Millionen werden. Das wäre ein Plus von drei Prozent. Und der siebente Rekord in Folge.