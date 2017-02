Textversion

02.02.2017 | 18:31 | (DiePresse.com)

Insgesamt sind laut einem Medienbericht 12,7 Millionen Dollar an Firmen der Trump-Familie ausgezahlt worden.

Unternehmen von Donald Trump haben einem Medienbericht zufolge Millionen Dollar aus dessen Wahlkampfkasse erhalten. Insgesamt seien während der Kampagne 12,7 Millionen Dollar (11,7 Millionen Euro) an Firmen der Trump-Familie ausgezahlt worden, berichtete die Zeitung "USA Today" am Donnerstag. Laut neuen, bei der US-Wahlkommission eingereichten Unterlagen wurden demnach rund 19 Prozent der 66,1 Millionen Dollar, die Trump persönlich für seine Kampagne gespendet habe, an sein eigenes Firmenreich zurückgezahlt.

Unter anderem sollen 8,7 Millionen Dollar an Trumps Fluglinie TAG air für Flüge des Republikaners mit seinem eigenem Jet geflossen sein. Weitere zwei Millionen Dollar habe man für den New Yorker "Trump Tower" ausgegeben, der als Hauptsitz des Wahlkampfes diente.