03.02.2017 | 10:05 | (DiePresse.com)

DIHK-Verbandschef Wansleben sieht bereits erste Auswirkungen durch die Brexit-Pläne. Der deutsche Export auf die Insel ging im Vorjahr um drei Prozent zurück.

"Erste Auswirkungen der Brexit-Entscheidung sind schon jetzt zu beobachten" sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Die deutschen Exporte Richtung Großbritannien seien im vergangenen Jahr um drei Prozent gesunken - und warnte davor, dass bei einer Umsetzung des Brexit es noch deutlich weiter runtergehen werde.

Der anvisierte EU-Austritt Großbritanniens lässt laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) viele deutsche Firmen bei Investitionen in dem Land zögern. "Neuinvestitionen werden derzeit vielfach auf Eis gelegt", sagte Wansleben der "Rheinischen Post" vom Freitag. Er betonte, die deutsche Wirtschaft wolle Großbritannien nicht nur als Handelspartner, sondern auch als Investitionsstandort behalten.

Wansleben verwies auf die starke Präsenz deutscher Unternehmen in Großbritannien. Diese hätten in dem Land "Produktion und Betriebe" im Wert von 120 Mrd. Euro aufgebaut. Rund 400.000 Menschen seien in Großbritannien für deutsche Firmen tätig.

Die britische Regierung hatte am Donnerstag ihren Plan für den EU-Austritt veröffentlicht. Premierministerin Theresa May will den Austrittswunsch spätestens Ende März formal in Brüssel erklären.