03.02.2017 | 17:10 | Karl Gaulhofer (DiePresse.com)

Wie wurde die Supermacht in kurzer Zeit vom Nettogläubiger zum größten Auslandsschuldner? Und wie gefährlich ist das? Eine WU-Ökonomin gibt darauf neue Antworten.

„Verrostete Fabriken, die wie Grabsteine über der Landschaft verstreut liegen“: In seiner Antrittsrede beschwor Donald Trump das Bild einer Nation, die ein „Massaker“ erlebt hat und die er nun „wiederaufbauen“ will. Die präsidiale Analyse: „Wir haben andere Länder bereichert“, während sich der eigene Reichtum „aufgelöst“ habe. Und wie lauten die Fakten? Die Amerikaner haben eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen, ihre Wirtschaft wächst regelmäßig stärker als die anderer Industriestaaten, und es herrscht nahezu Vollbeschäftigung. In einem Punkt aber teilen auch viele Ökonomen das eifrig geschürte Unbehagen: In nur wenigen Jahrzehnten wurden die USA vom Nettogläubiger zum größten Auslandsschuldner der Welt – eine Entwicklung, die sich seit der Finanzkrise sogar dramatisch beschleunigt. In dieser Hinsicht ist Amerika tatsächlich nicht mehr „great“. Kein Wunder, dass sich Forscher über dieses Ungleichgewicht den Kopf zerbrechen – auch in Österreich.

Jahr für Jahr fahren die Vereinigten Staaten ein Defizit in ihrer Leistungsbilanz ein: Sie importieren mehr als sie exportieren. Das ist nur möglich, indem sie sich im Ausland im Saldo verschulden, was die Kapitalbilanz abbildet. Über die Jahre wurde damit aus einem positiven Bestand an Auslandsvermögen ein stark negativer. Das heißt: US-Investoren besitzen viel weniger Vermögen im Ausland (Fabriken, Immobilien, Aktien oder Anleihen), als Ausländer in den USA halten. Die wichtigsten Gläubiger des größten Nettoschuldners sind China, Japan und weitere asiatische Schwellenländer. Vielfach verborgen also die Armen Geld an die Reichen. Was der ökonomischen Standardtheorie widerspricht: Eigentlich sollte Kapital in ärmere Länder fließen, die viel aufzuholen haben, weil es dort besonders rentabel ist. Und diese Länder verschulden sich, um die Aufholjagd zu beschleunigen. Warum es andersrum läuft, bleibt in einfachen Modellen ein Rätsel.

Dabei scheinen plausible Erklärungen rasch parat: Präsident Reagan erhöhte in den Achtzigerjahren die Rüstungsausgaben drastisch, um die Sowjetunion in die Knie zu zwingen. Weil er zugleich die Steuern senkte, stiegen die Staatsschulden stark. Ein Muster, das sich bei den Bush-Kriegen im Nahen Osten wiederholte.

Die Gründe liegen tiefer

Aber: Ausländer kaufen nur ein Drittel der US-Bonds, zum größeren Teil verschuldet sich der Staat also bei seinen eigenen Bürgern. Ähnlich steht es mit den privaten Haushalten: Sie können sich dank einer dauerhaft lockeren Geldpolitik der Fed leicht verschulden, leben also chronisch über ihre Verhältnisse. Aber auch hier sitzen die Gläubiger oft direkt an der Wall Street und nicht im Ausland.

Es muss also zusätzliche, tiefer liegende Gründe geben, die es zu ergründen gilt. Etwa die „Sparschwemme“, die der frühere Fed-Chef Ben Bernanke ins Spiel gebracht hat: Die im Schnitt jüngere Bevölkerung in den Schwellenländern muss fürs Alter ansparen und kauft dafür US-Schuldtitel, während die im Schnitt älteren Amerikaner kräftiger konsumieren. Aber warum ist das „Vorratssparen“ in Asien um so viel verbreiteter? Das hat mit unterschiedlich entwickelten Finanzmärkten zu tun. Ärmere Chinesen etwa kriegen nicht so leicht einen Hypothekarkredit.



Zwar lockerte man auch in Asien Beschränkungen für den Kapitalfluss, ob ins Land hinein und aus ihm heraus. Aber gerade diese Liberalisierung hat es den USA noch leichter gemacht, sich im Ausland zu verschulden. Das zeigt die Ökonomin Katrin Rabitsch von der WU Wien. Denn die Entwicklung verlief asymmetrisch: Die USA hatten schon viel länger völlig offene Kapitalmärkte. In den Schwellenländern stiegen durch die Öffnung erst einmal die Zinsen, was Sparen noch attraktiver machte. Vor allem haben diese Länder dann selbst im Ausland investiert. In viel geringerem Ausmaß haben sie sich im Ausland verschuldet. Was nämlich wegen der Reaktion der Märkte auf die Asienkrisen rund um die Jahrtausendwende nicht so leicht ging.



Gegen solche Schocks müssen sich aufstrebende Volkswirtschaften immer noch selber absichern, indem sie auf Vorrat sparen. In den USA hingegen fielen auch die Konjunkturzyklen immer sanfter aus. Die Amerikaner konnten also ihren Konsum immer leichter „glätten“ und mussten immer weniger für Rückschläge vorsorgen.



Zumindest bis zur großen Krise. Warum stieg die Auslandsverschuldung seither noch kräftiger an? Einen erklärenden Effekt zeigt Rabitsch in einer zweiten, preisgekrönten Studie auf. Reiche Länder können bei ihren Investitionen im Ausland stärker ins Risiko gehen, was die Amerikaner auch weidlich ausnutzen: Als „Risikokapitalgeber der Welt“ investieren sie viel eher direkt in ganze Unternehmen oder in deren Aktien als in sicherere, aber wenig rentable Anleihen.

Zölle sind der falsche Weg

In guten Zeiten, wie vor 2008, werfen diese Investments hohe Erträge ab und erhöhen so das Nettoauslandsvermögen (oder dämpfen, wie bei den USA, den negativen Saldo). In schlechten Zeiten, wie nach der Finanzkrise, gibt es starke Einbußen. Sie drückten den Bestand noch weiter ins Minus, von wo er sich nur langsam erholt.

Wie gefährlich sind nun die steigenden US-Auslandsschulden? Dass die Forschung für sie „gute Gründe“ findet, „ist erst einmal beruhigend“, meint Rabitsch. Dennoch müsse man die Situation weiter „mit Argwohn beobachten“. An der Wurzel packen lässt sich das Problem nur durch bessere Leistungsbilanzen. Brachiale Methoden wie Zölle und Importsteuern wirken da „bestenfalls kurzfristig“, sagt Rabitsch. Zuletzt gingen die Defizite trotz Freihandel zurück. Diesen Weg sollten die USA weiter beschreiten. Zumal es riskant sei, wenn Trump gerade gegenüber China „so aggressiv auftritt“ – immerhin ist das Land der größte Gläubiger Amerikas.