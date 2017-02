Textversion

04.02.2017 | 13:33 | (DiePresse.com)

Laut EU-Amt für Betrugsbekämpfung fallen knapp 300 Millionen Euro von den 1,7 Milliarden Euro, die für den Bau einer Metro in Budapest ausgegeben wurden, unter Korruptionsverdacht.

Im Zusammenhang mit dem Bau einer neuen Metrolinie in Budapest hat das EU-Amt für Betrugsbekämpfung (Olaf) schwere Vorwürfe erhoben. Bei einer Investitionssumme von 1,7 Milliarden Euro würden Ausgaben in Höhe von 296 Millionen Euro unter Korruptionsverdacht fallen, heißt es in dem Olaf-Bericht, den die ungarische Regierung am Freitag veröffentlichte.

Die Metrolinie mit einer Länge von 7,4 Kilometern wurde zwischen 2006 und 2014 erbaut.

Die rechts-konservative Regierungspartei Fidesz kündigte am Samstag einen Untersuchungsausschuss der Budapester Gemeindeversammlung an. Der Olaf-Bericht erwähnt unter anderen auch den deutschen Siemens-Konzern, der rund 1,4 Millionen Euro an Lobbyisten und an Sub-Unternehmer mit möglichem Interessenskonflikt bezahlt haben soll. Siemens war am Metro-Bau mit Stromversorgungssystemen im Wert von 100 Millionen Euro beteiligt.