09.02.2017 | 09:00 | von Karl Gaulhofer (Die Presse)

Wenige Branchen stehen so unter Beschuss wie die Agrochemie. Dabei sichert sie unser aller Zukunft, meint Juan Gonzalez- Valero von Syngenta.

Wie lassen sich zehn Milliarden Menschen im Jahr 2050 noch ernähren?

Juan Gonzalez-Valero: Der Bedarf steigt nicht nur, weil die Weltbevölkerung wächst. Noch viel wichtiger ist, dass sie wohlhabender wird und ihre Essgewohnheiten ändert. Wie können wir diesen Bedarf nachhaltig decken? Schauen wir an, wie wir den Anstieg bis jetzt bewältigt haben: Der Durchbruch kam durch moderne Züchtungsmethoden, chemischen Dünger und Pflanzenschutz. Wenn wir hier weiter investieren, können wir die Produktivität durchaus weiter erhöhen.

Anhänger des Bioanbaus bestreiten das.

In eine Zeit ohne Phosphate als Dünger kommen wir nicht zurück. Aber Produktivität allein genügt nicht. Wir müssen sie mit traditionellen Methoden kombinieren: eine gute Humusschicht, so wenig wie möglich pflügen, direkt ansäen. Und wir müssen die Biodiversität wiederherstellen. Hecken und Blumen am Wegrand sind verschwunden. Da müssen wir umdenken.

Sind wir für den Klimawandel gerüstet?

Die Probleme werden gigantisch, das können wir noch gar nicht absehen. Es gibt Methoden, Dürreresistenzen einzuzüchten und Pflanzen besser darauf einzustellen. Das größte Reisinstitut forscht an einer Sorte, die auch dem Hochwasser standhält. Dass wir das mit traditioneller Züchtung hinbekommen, ohne moderne, beschleunigte Methoden, ist sehr unwahrscheinlich.

Mit Ihrem „Good Growth Plan“ wollen Sie auch Kleinbauern in Entwicklungsländern helfen. Das erntet nicht nur Lob. Kritiker sagen: Sie wollen damit nur Geld verdienen und machen Bauern von Ihnen abhängig.

Ich hoffe, wir machen damit Geld! Natürlich möchten wir Kunden gewinnen. Aber das Argument der Abhängigkeit ist ein Mythos. Ich frage mich ernsthaft, woher er kommt. Wir stehen in diesen Märkten in Konkurrenz mit vielen Produkten. Und wir stehen nicht besser da, denn wir sind in der Regel teurer. Generikahersteller aus China und Indien haben in den Entwicklungsländern den größten Anteil, aber sie liefern oft mindere Qualität. Die Kleinbauern möchten unsere Produkte kaufen, aber der Preis ist eine große Hürde.

Weil sie arm sind und nur für den Eigenbedarf produzieren. Wie kommt man da raus?

Nur wenn Kleinbauern an Märkten teilnehmen, hat es für sie Sinn, teureres Saatgut und Pflanzenschutz zu kaufen. Wichtiger sind lokale Märkte. An den Weltmarkt angekoppelt sind Kaffee und Kakao, die bei uns nicht wachsen. Aber nicht nur: Wir arbeiten auch mit vielen Bauern in Afrika und Asien zusammen, die Kartoffeln produzieren. Ein Chipshersteller wird sie zwar nicht aus Entwicklungsländern importieren. Aber er produziert immer öfter vor Ort in der Region, weil dort die Nachfrage in den großen Städten wächst. Er hat durchaus Interesse, bei Kleinbauern lokal einzukaufen. Aber die Qualität muss passen.

Ausländische Investoren, vor allem aus China, kaufen in Afrika riesige Landflächen. Eine Alternative?

Wenn ein Investor nur das Land als Ressource haben will und die lokale Bevölkerung nicht miteinbezieht, ist das eine schlechte Alternative, weil kaum Wohlstand vor Ort entsteht. Auch die Bauern nur anzustellen, genügt nicht. Es gibt aber auch ein anderes Modell: Eine große, mit Expertise aufgebaute Farm schafft eine Infrastruktur, von der die Bauern der Umgebung partizipieren. Der Investor verpflichtet sich, sie zu trainieren und ihre Produktion abzunehmen. Dann wird die Wertschöpfung viel besser verteilt.

Ein weiterer Vorwurf lautet: Sie lassen Bauern das Saatgut nicht selbst nachzüchten.

Hochwertiges Saatgut lässt sich auf der Farm nicht in gleicher Qualität reproduzieren, dazu braucht man einen Profi. Dazu kommt: Viele hochproduktive Sorten, etwa beim Raps, sind Hybride. Man kann sie nur so züchten, dass nur die aktuelle Generation auf dem Feld diese Qualität hat.

Letzter Vorwurf: Sie lassen sich Nutzpflanzen durch Patente sichern.

Man kann keine Pflanze patentieren lassen, auch das ist ein Mythos. Patente darf es nur für eine Eigenschaft geben, die eine echte Erneuerung ist, die es in der Natur noch nie gegeben hat. Bei dem berühmten „Broccoli-Fall“ haben wir deshalb gegen ein Patent geklagt.

Woher kommt denn Ihrer Meinung nach die heftige Kritik an Ihrer Branche?

Es gibt immer mehr Ideologie: Wir glauben, etwas zu wissen, ohne die Fakten zu kennen. Zum Beispiel, dass es ohne chemischen Pflanzenschutz funktionieren könnte. Man muss Pflanzen vor Schädlingen schützen, das machen Bauern, seit es Landwirtschaft gibt. Das geht heute mit „natürlichen“ Chemikalien, mit Schwermetallen aus dem Bergwerk oder mit Molekülen, die ich im Labor so gestalte, dass sie möglichst wenige Nebenwirkungen haben. Wer von vornherein bestimmte Methoden ausschließt, kommt nicht weiter.

Wie stehen Sie zur Gentechnik?

Sie ist ein sehr hilfreiches Werkzeug. Aber wir haben sie zu Tode reguliert. Den Forschern wurden immer neue Restriktionen auferlegt, wenn es darum ging, etwas zu testen – mit einer fundamentalistischen, fast schon kriminellen Opposition, die den Nutzen nicht erkennen wollte. Die Chancen wurden so von vornherein verwehrt. Deshalb haben wir uns in Europa davon zurückgezogen. In den USA betreiben wir Gentechnik weiter.

Wird sie auch künftig gebraucht?

Gentechnik heißt traditionell, dass man Eigenschaften von einem Organismus in einen anderen überführt. Zum Beispiel von einem Bodenbazillus, der vor Insekten schützt. Diese Eigenschaft baut man in eine Pflanze ein. Moderne Züchtungsmethoden holen sie aus dem eigenen Erbgut der Pflanze. Dabei bleibt man in derselben Art. Diese Methoden sind schneller und effizienter. Sie lösen die Gentechnik in den nächsten zehn Jahren ab, bei Medikamenten und bei Pflanzen.

Die Öffentlichkeit macht hier aber keinen Unterschied. Beides gilt als Gentechnik.

Es wird leider gern in einen Topf geworfen. Dabei sagen auch Experten für biologische Landwirtschaft: Wir können uns dieser Technologie nicht verschließen. Denn sonst spritzen die Biobauern noch in zehn Jahren Kupfer, während die konventionelle Landwirtschaft gar nicht mehr spritzen muss.

Was unterscheidet Sie technologisch von Monsanto?

Syngenta setzt seit vielen Jahren auf eine Kombination von Saatgut und Pflanzenschutz, um die Pflanzen möglichst widerstandsfähig zu machen. Diese Entwicklung hat Monsanto verschlafen. Sie verkaufen fast nur Saatgut. Deshalb ergänzen sie sich gut mit Bayer, die ja nun dabei sein, Monsanto zu übernehmen.

Warum gibt es generell die extreme Marktkonzentration, vor allem bei Mais und Soja?

Zur Konsolidierung kommt es, weil der Markt die Forschung nicht mehr bezahlt. Es fängt damit an, dass die Konsumenten zu wenig für Nahrungsmittel zahlen. Der Bauer bekommt zu wenig, er muss also subventioniert werden. Und unser Ertrag ist zu niedrig, um die Forschungsausgaben zu decken.

Für den Bauern ist es schlecht, wenn er nur noch zwischen wenigen Weltkonzernen mit erdrückender Marktmacht wählen kann.

Das wird oft so gesehen. Aber es gibt eben nur noch eine Handvoll großer Firmen, die in ausreichendem Maße in die Forschung investieren können.

Syngenta kommt durch den Verkauf an den chinesischen Staatskonzern ChemChina von der Börse. Dadurch sind Sie der öffentlichen Kontrolle entzogen.

Wir werden zwar nicht mehr die gleichen regulatorischen Anforderungen haben. Aber wir haben versprochen, durch mehr Transparenz entgegenzuwirken. Sie müssen beobachten, ob wir Wort halten. Wir haben einen strategischen Investor, der uns weiterwirtschaften lässt, mit unseren Standards. Im Vertrag gibt es weitreichende Zugeständnisse für die Unabhängigkeit. Vor allem vier unabhängige Verwaltungsräte, die bei Kernthemen eine Vetogewalt haben. Das ist für fünf Jahre fixiert.

Und dann?

ChemChina sagt, dass man das Unternehmen wieder an die Börse zurückbringen will. Das unterstützt unser Bestreben, transparent zu bleiben. Denn nur so wird man später wieder ein attraktiver Börsenkandidat.